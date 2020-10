Chính phủ dành phút mặc niệm chiến sỹ, đồng bào thiệt mạng trong bão lũ

Sáng 30/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2020, bàn về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 10 tháng qua, trong đó có việc khắc phục hậu quả bão lũ ở miền Trung.

Trước khi phiên họp bắt đầu, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sỹ, đồng bào đã chết, hy sinh trong bão lũ miền Trung.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã chết, hy sinh trong bão lũ. (Ảnh: VGP)

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kỹ tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01, 02; tình hình thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ cũng sẽ xem xét, thảo luận về đề nghị xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Thống kê, chính sách thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng khi tài trợ máy trợ thở trong phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17 về Chính phủ điện tử, báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Trong thảo luận tình hình kinh tế-xã hội, việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung cũng sẽ được đề cập khi từ đầu tháng 10 đến nay, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.

Theo thống kê sơ bộ (đến 26/10/2020), trong tháng 10, thiên tai làm 153 người chết, mất tích; 222 người bị thương hàng, 112 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng… Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là 2.700 tỷ đồng.

Trong tháng 10, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có sự cải thiện hơn so với tháng các trước khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, đến nay gần 60 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước đã bước tăng trưởng khá.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2020 cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa là một điểm sáng với mức xuất siêu kỷ lục, trên 18,7 tỷ USD. Nông nghiệp tiếp tục giữ ổn định thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Giá cả nông sản cơ bản ổn định; an ninh lương thực quốc gia được bảo đảm.

Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục khởi sắc, mở ra hy vọng sớm phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2020; đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại dịch vụ trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tăng (tháng 10 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 khởi sắc, tăng 18,4% so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tính đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính đạt 14.800 lượt người, tăng 7,6% so với tháng trước (do nước ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế nên đối tượng khách quốc tế hiện là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam).

Chỉ còn 2 tháng nữa là khép lại năm 2020. Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận các biện pháp để nền kinh tế “về đích” với kết quả ở mức cao nhất có thể.