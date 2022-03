Chính phủ chỉ đạo đơn giản trình tự thống kê ca COVID-19

(VTC News) -

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3 năm 2022.

Rà soát, đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch, các quy định về quản lý người nhiễm SARS-CoV-2, người tiếp xúc gần với người nhiễm để kịp thời điều chỉnh phù hợp, sát thực tế; đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, từ đó có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Trường hợp cần tiếp tục thực hiện thống kê ca nhiễm thì phải rà soát trình tự, thủ tục để bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tính chính xác của số liệu. Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hơn nữa quy trình chăm sóc F0 tại nhà.

Chỉnh phủ chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận và tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thúc đẩy việc cấp phép lưu hành, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm chủ động về thuốc điều trị; nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19; kịp thời tháo gỡ ngay các vướng mắc, bất cập trong quy định về thủ tục kê đơn, bán thuốc điều trị COVID-19 để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thuốc. Kiểm soát chặt chẽ giá xét nghiệm, giá kit xét nghiệm, giá các loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá, đầu cơ, trục lợi, mất kiểm soát, tiêu cực; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc điều trị, kit xét nghiệm COVID-19 giả, thuốc nhập lậu, vi phạm về nguồn gốc xuất xứ...

Khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh; rà soát, kịp thời hỗ trợ, chi viện cho các địa phương có số ca nặng tăng nhanh; cập nhật, hoàn chỉnh các biện pháp về y tế đối với người bệnh sau điều trị COVID-19.

Hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khoẻ trẻ em, học sinh (chú ý các em có bệnh nền, có vấn đề về sức khoẻ khi nhiễm bệnh); rà soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2, bảo đảm phù hợp, khoa học.

Khẩn trương tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ đặc thù, ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhân viên y tế; xử lý bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý giá về khám chữa bệnh, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, tạo môi trường thuận lợi để khám và điều trị bệnh cho nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2022.

Sửa đổi ngay các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo đúng các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 15/2/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 08/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.

Triển khai hiệu quả hơn nữa Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, phương pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K đối với cá nhân, yêu cầu an toàn COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và các biện pháp phòng dịch khác; hạn chế tối đa các trường hợp tụ tập đông người không cần thiết, nhất là trong các hoạt động lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, xử lý nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, nhất là đối với các địa phương chưa hoàn thành tiêm mũi 2 như mục tiêu đã đề ra; hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc tiêm chậm vaccine trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về điều trị, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong; chủ động bảo đảm tại chỗ đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn tương ứng với các kịch bản dịch bệnh; kịp thời thông báo Bộ Y tế nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, vật tư, thuốc khi cần thiết, nhất là đối với các địa bàn có số ca mắc tăng cao và nhiều đối tượng có nguy cơ cao. Không để xảy ra quá tải hệ thống y tế.

Thực hiện việc mở cửa trường học gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, giáo viên. Thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bám sát diễn biến của dịch, kịp thời, chủ động xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền cập nhật, hoàn chỉnh phương án thực hiện đối với từng địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học, phù hợp. Chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.