Chính đảng của ông Putin thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga

(VTC News) -

Tuyên bố trên được bà Ella Pamfilova đưa ra trong cuộc họp báo cách đây vài giờ ở Moskva, sau khi công tác kiểm phiếu cho cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga 2021 hoàn tất vào hôm nay 24/9. Được biết, có 5 chính đảng và 5 ứng cử viên tự do giành được đủ số phiếu cần thiết để vào Duma (Hạ viện Nga).

"Trong khu vực bầu cử liên bang, có tổng cộng 5 đảng vượt qua ngưỡng 5% để vào Duma: Nước Nga Thống nhất giành được 126 ghế bắt buộc, Đảng Cộng sản đạt 48, Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đạt 19, A Just Russia - For Truth giành được 19 và Nhân dân mới giành được 13”, bà Pamfilova cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova. (Ảnh: TASS)

Ngoài ra, đại diện của 7 đảng cũng giành được 225 ghế ủy nhiệm đơn lẻ: Nước Nga thống nhất giành được ở 198 ghế, Đảng Cộng sản giành được 9, A Just Russia giành được 8 và LDPR chỉ được 2 ghế. Các đại diện của Tổ quốc, Nền tảng Công dân và Đảng Tăng trưởng mỗi bên được một ghế.

“Với kết quả trên việc phân chia 450 ghế của Duma Quốc gia Nga sẽ như sau: Nước Nga Thống nhất được 324 ghế, Đảng Cộng sản được 57 ghế, A Just Russia - Vì sự thật được 27 ghế, LDPR chiếm 21 ghế, trong khi Nhân dân mới có 13 ghế", bà Pamfilova nói.

"Tổ quốc, Cương lĩnh Công dân và Đảng Tăng trưởng mỗi bên giành được một ghế. Các ứng cử viên tự ứng cử đã đạt được năm ghế", bà Pamfilova cho biết thêm.

Phân bổ số ghế theo Đảng ở Duma Quốc gia Nga 5 năm tới, trong đó màu xanh dương là số ghế của Đảng Nước Nga thống nhất.

Tại họp báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga hôm nay, đại diện Ủy ban cũng đã phủ nhận có "gian lận hàng loạt" trong bầu cử và cho biết, một cuộc cuộc kiểm tra về bỏ phiếu điện tử ở Moskva không cho thấy có vấn đề gì.

Trước đó, cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày này của Nga đã bị nhiều thông tin chỉ trích rằng có hành vi gian lận và giả mạo hàng loạt. Đây cũng là lần đầu tiên Nga tiến hành áp dụng phiếu bầu điện tử.