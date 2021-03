Chìm tàu câu mực, 47 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết

(VTC News) -

Ngày 16/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, một tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành gặp nạn khi đang đánh bắt ngoài khơi.

Theo đó, vào chiều 15/3, tàu QNa 90839 TS (công suất 830CV) do ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở tọa độ 16 độ vĩ Bắc - 116,19 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 475 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) thì bất ngờ bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 47 ngư dân.

Phát hiện sự việc, tàu QNa 90929 TS do ông Phạm Văn Lâm (55 tuổi, xã Tam Quang, Núi Thành) làm thuyền trưởng đã cứu vớt được toàn bộ 47 ngư dân trên tàu bị chìm.

Hiện tàu QNa 90929 TS đang tiếp tục hành trình đánh bắt nên yêu cầu hỗ trợ đưa 47 thuyền viên tàu bị nạn về bờ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà huy động các tàu cá Quảng Nam hoạt động gần đó đến hỗ trợ.

Được biết, tàu QNa 90839 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (huyện Núi Thành) vào ngày 27/2. Nguyên nhân chìm tàu đang được điều tra, làm rõ.