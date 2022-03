Chìm ca nô khiến 17 người chết: Công an Quảng Nam thông tin kết quả điều tra

(VTC News) -

Chiều 1/3, tại buổi họp báo vụ chìm ca nô trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An khiến 17 người chết, Thượng tá Võ Văn Minh, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng.

Thượng tá Võ Văn Minh phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Thượng tá Minh, sau khi tai nạn thảm khốc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện gặp nạn. Đồng thời, công an cũng làm việc với đơn vị liên quan trong việc điều hành, tổ chức cho phương tiện xuất bến.

Cụ thể, cơ quan công an đã làm việc với thuyền trưởng và 22 người may mắn thoát chết sau vụ chìm ca nô.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió to, sóng lớn đập vào ca nô khiến mạn thuyền bên trái bị nước tràn vào, gây lật úp, dẫn đến nhiều người tử nạn”, Thượng tá Minh nói và cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang thu thập chứng cứ tất cả hệ thống thông tin liên lạc trên ca nô du lịch để giám định, làm việc với cơ quan chức năng liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân chìm tàu.

Sáng 26/2, ca nô QNa 1152 chuẩn SB của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

13h45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm khiến 17 người chết.