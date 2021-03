Vạch trần chiêu lừa của tổ chức khủng bố 'Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời'

(VTC News) -

Ngày 26/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh vừa phát hiện trường hợp Đ.T.N.D (ở TP Hạ Long) bị số cốt cán của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” lừa gạt sẽ cấp việc làm với lương 15.000 USD/tháng và làm tay sai cho chúng.

Theo tài liệu điều tra, Tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” được thành lập năm 1991 tại Mỹ, tiền thân là tổ chức “Tân Dân chủ”; trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ; do đối tượng Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, trú tại California, Mỹ), tự xưng “Tổng thống” của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cầm đầu.

Đối tượng Đào Minh Quân (ảnh Cổng TTDT Bộ Công an)

Mục đích hoạt động của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là chống phá Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức như khủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại, gây rối an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước với chủ trương hoạt động manh động, cực đoan theo phương châm 3 sạch: “đốt sạch, phá sạch, giết sạch”.

Từ năm 2015 đến nay, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh bóc gỡ 14 đối tượng tại Quảng Ninh là cơ sở nội địa của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, bắt khởi tố 1 đối tượng tham gia tổ chức và đặc biệt thu giữ hàng nghìn tờ truyền đơn có nội dung phản động, chống Đảng, Nhà nước mà các thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” dự định sẽ rải vào dịp 30/4.

Thời gian gần đây, chúng còn lợi dụng những chính sách hỗ trợ người nghèo của các tổ chức trong nước và quốc tế, để lôi kéo người dân tham gia các chương trình "Cấp phát nhà miễn phí" và “cấp việc làm”. Bằng thủ đoạn này, tổ chức đã lôi kéo được hàng trăm người tham gia tổ chức.

Vừa qua, Phòng an ninh đối nội phát hiện trường hợp Đ.T.N.D (ở TP Hạ Long) bị số cốt cán của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” lừa gạt sẽ cấp việc làm với lương 15.000 USD/tháng.

Để được cấp việc làm, Đ.T.N.D phải tham gia “Trưng cầu dân ý” kêu gọi lật đổ chế độ tại Việt Nam và viết đơn xin tham gia tổ chức và viết đơn đăng ký “Đạp mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Do không có việc làm ổn định và vì hám lời nên Đ.T.N.D đã tham gia làm các thủ tục theo yêu cầu của bọn chúng.

Khi hỏi về quan điểm chính trị và tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, D.T.N.D khai rằng không hiểu gì về tổ chức này mà tham gia chỉ vì được hứa hẹn cho tiền.

Bản chất của chương trình “cấp việc làm” và “Cấp nhà miễn phí” này là hoạt động lừa đảo để móc nối, lôi kéo người dân tham gia tổ chức để hoạt động chống phá cũng như lợi dụng người dân để hạ uy tín Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dựa vào danh sách, thông tin về những người đăng ký, họ vu cáo chính quyền Việt Nam không quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia tổ chức khủng bố, tạo sự mâu thuẫn của người dân với chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

“Tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Do vậy, mỗi người dân, mỗi người sử dụng mạng xã hội phải hiểu rõ bản chất của các đối tượng trong tổ chức và nhận thức được miếng bánh vẽ mà các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đưa ra. Có như vậy, mới tránh bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo tham gia thực hiện hành vi vi phạm” – Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo.