Chiêu thuê người đẹp, 'gí bill' cướp tài sản của cựu đại úy công an Lê Thị Hiền

(VTC News) -

Trong cáo trạng vừa ban hành, VKSND quận Đống Đa (TP Hà Nội) truy tố các bị can Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội; cựu đại úy công an), Vũ Anh Hoàng (SN 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) cùng 15 bị can khác về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Hiền, Hoàng và Thăng cùng góp vốn khoảng 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge (ở Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để kinh doanh đồ uống và bóng cười.

Cựu đại úy công an Lê Thị Hiền và đồng phạm bị truy tố tội "Cướp tài sản"

Sau đó, nhóm này thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở Hà Đông, Hà Nội) và áp doanh số từng tháng. Do bị áp doanh số, Trang dùng nhân viên nữ để rủ rê, lôi kéo khách đến chơi tại quán bar của Hiền sử dụng dịch vụ sau đó bỏ trốn để khách ở lại thanh toán số tiền "trên trời".

Với mô hình hoạt động như trên, các bị can cùng nhau thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán bar Magic Lounge.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 31/3/2021, nhân viên quán là Nguyễn Phương Trang sử dụng mạng xã hội làm quen rồi rủ anh H.A.Đ (SN 1990, ở Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) đến quán đón Phương Trang về với lý do đang bị say rượu. Anh Đ. đến và vào ngồi cùng Phương Trang được khoảng 15 phút thì đứng dậy đi về trước.

Khi anh Đ. xuống tầng thì bị Nguyễn Thị Minh Trang cùng một số nam nhân viên của quán ngăn cản không cho về và yêu cầu phải thanh toán số tiền hơn 35 triệu đồng tiền đồ ăn, uống.

Lúc này, anh Đ. quay lên quán thì Phương Trang đã bỏ trốn. Anh Đ. không đồng ý thanh toán thì bị Minh Trang cùng nhân viên gây sức ép bắt anh phải trả tiền mới cho về.

Đến khoảng 6h ngày 1/4/2021, Minh Trang bảo Đạt "giải quyết nhanh" nên Đạt, Thành và 5 nhân viên (chưa xác định được danh tính) chửi bới, hành hung ép anh Đ. phải trả tiền.

Do bị đánh nên anh Đ. chuyển số tiền hơn 35 triệu đồng vào tài khoản của Đinh Quốc Dũng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng Thanh Tùng giật điện thoại của anh Đ. để đưa cho Minh Trang xóa hết các thông tin, dữ liệu liên quan đến Phương Trang trên điện thoại rồi trả lại máy cho anh Đ. và cho anh Đ. ra về. Ngày hôm sau, Đinh Quốc Dũng chuyển số tiền này vào tài khoản của Lê Thị Hiền.

Tiếp đó, khoảng 22h ngày 13/4/2021, Nguyễn Phương Trang tiếp tục lên mạng xã hội làm quen rồi rủ anh T.P.T. (SN 2002, trú tại khu Phố Nam Bắc 5, Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến quán Magic Lounge chơi mục đích để "gí bill".

Anh T. và Phương Trang đến quán vào ngồi tại bàn đặt sẵn đồ uống và hoa quả. Hai người ăn uống một lúc thì nhân viên quán đến thông báo hóa đơn thanh toán lên đến 15 triệu đồng rồi hỏi anh T. có sử dụng nữa không. Lúc này, anh T. hỏi Trang thì Trang trả lời sử dụng tiếp nhưng anh T. nói với Trang là mình không có tiền.

Đến khoảng 1h ngày 14/4/2021, nhân viên quán in hóa đơn thanh toán bàn của 2 người này là gần 20 triệu đồng. Khi ra thanh toán tại quầy thu ngân, Nguyễn Phương Trang lấy lý do thẻ ngân hàng bị lỗi không thanh toán được và yêu cầu anh T. trả số tiền trên, hẹn ngày hôm sau trả lại cho anh.

Do không đủ tiền nên anh T. gọi điện cho người thân để chuyển tiền đến thanh toán nhưng không gọi được.

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: ANTĐ)

Do anh T. không trả được tiền, Minh Trang bảo nhân viên quán "giải quyết" bằng cách chửi bới, hành hung để ép anh T. viết giấy tự nguyện để lại tài sản là 1 chiếc điện thoại và 1 xe máy hiệu Honda Lead.

Dù lúc đầu từ chối ký vào giấy nhưng sau khi bị hành hung, anh T. sợ hãi nên đã ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản. Sau khi ký xong, anh T. được các nhân viên quán cho về. Sau đó, nạn nhân T. đến Công an quận Đống Đa để trình báo.

Vụ thứ 3, khoảng 21h ngày 13/4/2021, một người xưng tên Hà Trang (chưa xác định được danh tính) làm quen với anh P.H.D. (SN 1996, trú tại thôn Đa Nhiễm, Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên) qua mạng xã hội và rủ anh D. đến quán Magic chơi.

Khi đến, anh D. được nhân viên dẫn đến phòng của Hà Trang. Tại đây, Hà Trang chủ động gọi rượu, hoa quả, shisa, bóng cười.

Đến khoảng 23h cùng ngày, số tiền phải thanh toán là gần 20 triệu đồng thì Hà Trang"đứng dậy đi vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi quán để anh D. trả.

Tuy nhiên, do không có đủ tiền trả nên anh D. bị nhân viên quán chửi bới, hành hung đe dọa để ép anh D. ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản. Do bị hành hung, anh D. đã ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản là 1 chiếc xe máy Honda Vision cùng 1 giấy phép lái xe.

Đến khoảng 3h cùng ngày, khi nghe tin báo công an đến, nhân viên quán đưa anh D. xuống nhà vệ sinh ở tầng 2 để trốn. Khi lực lượng công an đến, anh D. cầm lại điện thoại và chìa khóa xe rồi đi xuống trình báo cơ quan công an.

Vụ thứ tư, khoảng 23h ngày 13/4/2021, anh L.X.B (SN 1997, trú tại Thọ Nam, Minh Phú, Đông Hưng, Thái Bình) được nhân viên nữ có tên tài khoản ứng dụng mạng xã hội là “Hà Linh” (hiện chưa xác định được) lôi kéo đến quán Magic chơi. Khi vào quán, anh B. ngồi ăn uống cùng Hà Linh.

Hình ảnh tại quán bar Magic Lounge. (Ảnh: ANTĐ)

Đến khoảng 10h30 ngày 14/4/2021, Hà Linh bỏ trốn ra khỏi quán, để lại anh B. với khoản thanh toán gần 10 triệu đồng. Do không có tiền trả, anh B. bị nhóm nam nhân viên của quán chửi bới, hành hung đến gục tại nhà vệ sinh.

Lúc này, nhận được tin báo công an đến kiểm tra, nhóm nhân viên vội xốc nách anh B. lên để đi trốn. Sợ bị công an phát hiện, nhóm nhân viên giữ chặt rồi nhét giẻ vào mồm anh B. nhưng không được.

Sau đó, anh B. vùng chạy ra và được lực lượng công an giải cứu đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, anh B. trình báo việc bị nhóm nhân viên đánh, ép phải trả số tiền gần 10 triệu đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax và 1 bộ tai nghe không dây kiểu dáng Airpord.