Chiêu thức lừa đảo của Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Khải Tín và đồng bọn

(VTC News) -

Tối 18/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín), cơ quan công an còn khởi tố, bắt tạm giam Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú nhà C3, chung cư Vincoland - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín) và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú 36 Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo điều tra ban đầu, Tống Phước Hoàng Hưng, Phan Minh Thi và Nguyễn Hà Tấn cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền chục tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Để thuận lợi trong công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị tổ chức hoặc cá nhân là nạn nhân của vụ án trên liên hệ với phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh (SĐT: 0234.822.857 hoặc cán bộ Dương (điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0935.730.779).

Trước đó, VTC News có loạt bài phản ánh việc ông Tống Phước Hoàng Hưng vẽ ra dự án Eco Lake (tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) với hơn 9.000m2.

Ngày 13/7/2018, tại khách sạn Mường Thanh Huế, doanh nghiệp do ông Hưng làm Tổng Giám đốc tổ chức ra mắt dự án Eco Lake và bán 71 lô đất cho khách hàng. Nhiều khách đặt tiền, nhiều người đã thanh toán 100% lô đất. Chính quyền, ngành chức năng kiểm tra, phát hiện không có dự án nào mang tên Eco Lake.

Ngoài ra, tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản khi biến dãy nhà ở riêng lẻ tại 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP.Huế) thành dự án bất động sản cao cấp mang tên “Vạn Xuân Compound”; khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới.

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục xử phạt Tập đoàn Khải Tín 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật về sự án bất động sản. Cụ thể, website khaitingroup.vn của Khải Tín Group dựng lên dự án Park Hill Villas đồi Thiên An (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Tuy nhiên, thực tế, không có dự án nào như trên, mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ.