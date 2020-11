Chiều nay, Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Buổi đối thoại sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2 với sự chủ trì của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM.

Buổi đối thoại này sẽ công bố với người dân về 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) nằm trong hay ngoài ranh Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm (Quận 2).

Một góc KĐT mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Zing)

Nhiều người dân Thủ Thiêm cho rằng không chỉ riêng khu 4,3ha (thuộc khu phố 1, phường Bình An) nằm ngoài ranh dự án KĐT mới Thủ Thiêm như thông báo số 1483 hồi tháng 9/2018 của Thanh tra Chính phủ mà có tới 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh An Khánh nằm ngoài ranh quy hoạch của dự án.

Sau kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM đã nhiều lần tiếp xúc, đối thoại với người dân Thủ Thiêm về các nội dung trên nhưng không đạt được sự đồng thuận, người dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Cuối năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ cùng UBND TP.HCM đối thoại với người dân Thủ Thiêm để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo kế hoạch ban đầu, buổi đối thoại sẽ tổ chức vào tháng 1/2020, sau đó với lý do chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán, buổi đối thoại dời lại cuối tháng 2/2020. Kế hoạch một lần nữa phải thay đổi do dịch COVID-19.

Trong hai kết luận 1483 (ngày 4/9/2018) và 1037 (ngày 26/6/2019), Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án KĐT mới Thủ Thiêm như: Thu hồi sai 4,3ha ngoài ranh quy hoạch; giao đất quy hoạch tái định cư cho 51 doanh nghiệp làm dự án... TP.HCM bị yêu cầu thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng bị cho là tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng quy định...

Liên quan khu 4,3ha, tháng 10/2019, HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân trong khu vực này với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

Tháng 10/2020, Thành ủy TP.HCM đã có Nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành KĐT mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền TP.HCM tiếp tục khắc phục khó khăn tồn tại và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh KĐT mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, đồng thời là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Nghị quyết của Thành ủy TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu trước tháng 6/2021, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân phải hoàn tất. Các cấp, ngành của thành phố tập trung nguồn lực thực hiện kết luận của Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ liên quan đến kết quả kiểm tra 160ha đất tái định cư của Thủ Thiêm.

Các trường hợp cần áp dụng bồi thường, tái định cư bổ sung sẽ được rà soát lại. Trường hợp chưa được bố trí tái định cư hay còn khiếu nại, khiếu kiện cần được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi họp báo ngày 3/11, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, chậm nhất ngày 31/12/2020, TP.HCM sẽ bàn giao nền tái định cư cho người dân khu 4,3ha.