Chiều 7/7, Việt Nam ghi nhận thêm 330 người mắc COVID-19

9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (8 ), An Giang (1) và 321 ca ghi nhận trong nước, tại TP.HCM (149), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Tiền Giang (18), Phú Yên (8 ), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng Tháp (5), Hà Nội (3), Bắc Giang (2), Thanh Hóa (1).

BN22745 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 53 tuổi, địa chỉ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngày 4/7, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN22829 - 22831 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 4/7, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

BN22832 - 22836 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 27 - 28/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

BN22742 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

3 BN22743 - 22744, 22838 ghi nhận tại TP Hà Nội: là các F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN22746 - 22750, 22769, 22781, 22790 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN22751 - 22755 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

BN22756 - 22768, 22775 - 22780, 22782, 22784, 22787, 22789, 22792 - 22793, 22795, 22797, 22806, 22808, 22810, 22812, 22814, 22816, 22818, 22820, 22822, 22824 - 22828 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. 40 bệnh nhân này là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BN22770 - 22774 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN22783, 22785 - 22786, 22788, 22791, 22794, 22796, 22798 - 22805, 22807, 22809, 22811, 22813, 22815, 22817, 22819, 22821, 22823 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 18 ca là các F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6 - 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

BN22837, 22839 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 1 ca F1 của BN21598 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

BN22840 - 22844 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN22845 - 22862 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 17 ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN22863 - 22922 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 59 ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN22923 - 23071 ghi nhận tại TP.HCM: 14 ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 45 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 8.557 bệnh nhân. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 90 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 311 người có kết quả âm tính lần 1, 133 người âm tính lần 2 và 72 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.