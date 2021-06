Chiều 21/6, Việt Nam thêm 135 bệnh nhân COVID-19, TP.HCM có 70 ca

(VTC News) -

Trong 135 ca COVID-19 (BN13349-BN13483) thì 133 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (70), Bắc Giang (30), Bình Dương (21), Bắc Ninh (6), Đà Nẵng (4), Hưng Yên (2); 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), An Giang (1).

2 ca cách ly khi nhập cảnh

BN13360 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 19/6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN13375 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: Nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 19/6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

133 ca ghi nhận trong nước

BN13349-BN13359, BN13361-BN13368, BN13372, BN13374 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 18 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP Thuận An, 2 ca liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn - TP.HCM, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

BN13369-BN13371, BN13373 ghi nhận tại TP Đà Nẵng: là các trường hợp F1, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN13376-BN13377 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN13378-BN13407 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 đến 21/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN13408-BN13413 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN8757 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

BN13414-BN13483 ghi nhận tại TP.HCM: 49 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 14 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 5.453 ca bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 69 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 377 người có kết quả âm tính lần 1, 132 người âm tính lần 2 và 141 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.