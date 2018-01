Chiến sĩ cảnh sát trẻ mang niềm vui đến với trẻ em nghèo Hòa Bình

Mới đây, các chiến sĩ cảnh sát trẻ Công an TP Hà Nội đã vượt qua quãng đường lầy lội, mang hơn 100 suất quà cho các học sinh nghèo huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách tại huyện Lạc Thủy.

Ngoài ra, chương trình còn trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học và THCS Hưng Thi, tặng chăn ấm cho các em trường mầm non Hưng Thi.

Chiều cùng ngày, các chiến sĩ Công an TP Hà Nội tham gia phát động hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông của Huyện đoàn Lạc Thủy, khởi công công trình thanh niên sân khấu nổi tại xã Cố Nghĩa.

Chương trình tình nguyện “Ấm áp mùa Đông” do Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Báo An ninh Thủ đô, phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự, phòng An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư – Công an TP Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn, hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy, Hòa Bình tổ chức.