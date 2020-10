Chiến đấu cơ Mỹ xuất hiện tần suất dày đặc ở Biển Đông

SCMP đưa tin, theo Sáng kiến Tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI), ít nhất 60 máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành các chuyến bay do thám gần Trung Quốc vào tháng 9, trong đó có 41 chiếc xuất hiện ở Biển Đông, 6 chiếc bay qua biển Hoa Đông và xa hơn về phía Bắc, 13 chiếc hiện diện trên biển Hoàng Hải.

“Các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không từ các chiến đấu cơ của Mỹ đã tăng lên vào tháng trước”, SCSPI cho biết và nhận định điều này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho các chiến dịch dài hạn trong tương lai, nhằm vào các mục tiêu ở Biển Đông.

SCSPI cho biết, 41 chiến đấu cơ của Mỹ xuất hiện ở Biển Đông trong tháng 9. (Ảnh: Handout)

Theo SCSPI, một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không được cử đến để cung cấp nhiên liệu cho các máy bay do thám trên Biển Đông. Các máy bay này khởi hành từ căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ đảo Guam ở phía Tây Thái Bình Dương.

“Việc Mỹ điều động các máy bay tiếp nhiên liệu từ đảo Guam thay vì từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản là điều bất thường, bởi vì làm như vậy không kinh tế và không hiệu quả. Có thể Mỹ đang chuẩn bị cho việc tiếp nhiên liệu theo các chiến dịch dài hạn, trong điều kiện khắc nghiệt. Điều này đáng được quan tâm", SCSPI cho hay.

“Điều này cho thấy khu vực Biển Đông vẫn là trọng tâm hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động ở khu vực biển Hoàng Hải cũng đã tăng lên rõ rệt so với các hoạt động lẻ tẻ cách đây hai tháng”, báo cáo của SCSPI cho biết thêm.

Các chiến đấu cơ có hai nhiệm vụ, bay thường lệ và bay để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Trong 2 nhiệm vụ này thì bay thường lệ sẽ dễ để đối phương đoán biết hơn dựa trên quy mô, tần suất và khu vực hoạt động của máy bay.

SCSPI cho biết, trong số các chuyến bay trinh sát thực hiện các nhiệm cụ thể của Mỹ, 13 chiếc đã bay đến Hoàng Hải và 3 chiếc đến biển Hoa Đông - trong thời điểm quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận ở đây.

Theo SCSPI, trên thực tế, số máy bay Mỹ thực hiện hoạt động do thám Trung Quốc có thể cao hơn do một số máy bay chiến đấu của Mỹ cải trang thành máy bay dân dụng hoặc không bật bộ phát tín hiệu. Điều này rất nguy hiểm. 6 chiến đấu cơ của Mỹ đã do thám các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khi thay đổi mã nhận dạng máy bay.

“Cuối tháng 9, một máy bay của Không quân Mỹ đã thay đổi mã nhận dạng khi bay qua Hoàng Hải, khiến nó giống với máy bay của Philippines, trước khi trở lại số hiệu ban đầu vì đã hoàn thành nhiệm vụ”, SCSPI cho biết.

Cũng trong tháng 9, máy bay RC-135S của Mỹ ngụy trang điện tử thành máy bay dân dụng của Malaysia khi bay gần không phận Trung Quốc.