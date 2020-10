Chiếc váy nguy hiểm từng giết chết 40.000 phụ nữ

Phụ nữ trong bộ váy phồng lớn (crinoline) là hình ảnh quen thuộc của thế kỷ 19. Đây là trang phục được nhiều nữ giới ưa chuộng, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu.

Khởi đầu, váy được làm từ vải lông đuôi ngựa và bông hoặc vải lanh. Sau này, lông đuôi ngựa được thay thế bằng một dạng của chiếc lồng. Loại lồng này có khung thép với các đường dọc tạo nên sự thô cứng. Chu vi của các vòng trong lồng là khoảng 1 cho tới 4,5 mét.

Những mô hình lồng váy thời bấy giờ.

Ngay sau khi xuất hiện, loại váy này đã trở nên phổ biến vào thế kỷ 19, trở thành một phụ kiện không thể thiếu đối với phụ nữ. Hình ảnh chiếc váy phồng cũng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn chương, hội họa.

Phụ nữ mặc trang phục này phải rất cẩn thận khi ngồi xuống vì vòng váy có thể bật lên bất chợt khiến họ bị lộ quần bên trong. Chiều rộng của nhiều chiếc váy cũng gây khó khăn trong việc đi lại hay bước qua bậc cửa. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ cho rằng nó cũng tiện lợi khi bên trong luôn mát mẻ và họ có thể cất giữ nhiều món đồ lặt vặt bên dưới váy.

Trên thực tế, chiếc váy thời trang và phong cách này đem đến nhiều nguy cơ cho người mặc. Vào năm 1858, một phụ nữ tại Boston do đứng quá gần bếp lửa nên chiếc váy bị cháy. Chỉ sau vài phút, cả người cô bị thiêu đốt. Đến tháng 2/1863, Margaret Davey, một cô hầu gái 14 tuổi, cũng bị cháy do chiếc váy bắt lửa trong khi đang làm bếp.

Tại Anh, có khi chỉ trong vòng 2 tháng mà 19 người chết do những chiếc váy phồng bị bắt lửa. Những phụ nữ chứng kiến không dám xông vào cứu vì lo ngại mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tại Philadelphia, 9 nữ diễn viên ba lê đã chết cháy sau khi một người bị cây nến đổ xuống váy trong nhà hát Continental.

Năm 1864, tờ New York Times đưa ra bản báo cáo cho thấy có khoảng 40,000 phụ nữ trên khắp thế giới thiệt mạng liên quan tới váy phồng. Chiếc váy này mỏng, lại cầu kỳ, khó mặc nên khi gặp hỏa hoạn, người mặc rất khó cởi bỏ hay di chuyển nhanh. Ngoài ra, vì kích thước đồ sộ, chân váy rất dễ bị cuốn vào các thiết bị, gây thương tật cho người mặc.

Năm 1898, công ty may mặc Courtaulds gần như cấm công nhân nữ mặc váy phồng sau khi xuất hiện bài báo về nữ công nhân Ann Rollinson thiệt mạng do váy bị cuốn vào máy tẩy vải. Cùng trong năm đó, thiếu nữ 16 tuổi Emma Musson bị thiêu sống khi một cục than chẳng may lăn ra khỏi bếp và rơi trúng váy của cô.

Những chiếc váy phồng đã "tuyệt chủng" vào cuối thế kỷ 19. Sau đó, vào những năm 1920, phong cách này trở lại nhưng với phần váy nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Ngày nay, chỉ còn vài chiếc váy cưới vẫn còn duy trì thiết kế này.