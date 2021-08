Chiếc áo đẫm mồ hôi của Thủ tướng

(VTC News) -

Người đứng đầu Chính phủ ngày 26 – 27/8 đã đến những điểm nóng nhất của dịch bệnh tại TP.HCM, Bình Dương, quan sát, lắng nghe, sát sao đến từng chi tiết nhỏ nhất. Với nhiều người, điều đọng lại sâu nhất, gây ấn tượng và cảm xúc mạnh nhất chính là hình ảnh chiếc áo của Thủ tướng. Dọc theo hành trình của ông trong ngày 26/8, vùng sẫm do mồ hôi trên chiếc áo dày màu xanh ấy cứ đậm dần, loang dần cho đến khi ướt đẫm gần như toàn bộ.

Chỉ điểm qua một số địa điểm mà Thủ tướng đã đến trong một buổi sáng tại Thủ Đức, TP.HCM đã thấy chóng mặt: Khu cách ly tập trung tạm thời tại Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định, điểm An sinh xã hội khẩn cấp phường Cát Lái, khu cách ly F1 của người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Trung tâm Thương mại - Phân phối hàng hóa Co.opXtra ở phường Hiệp Bình Chánh. Trưa, ông đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ sở Nuôi dưỡng người lang thang, cơ nhỡ.

Sáng 27/8, trước buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Thủ tướng đến rất nhiều điểm tại TP Thuận An như Bệnh viện quốc tế Becamex, nơi có Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 (tầng 3 trong tháp điều trị COVID-19), điểm quản lý và điều trị các trường hợp F0 (thuộc tầng 1 của tháp điều trị) tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, chợ đầu mối Đông Phú, khu nhà trọ thuộc Bình Quới A, phường Bình Chuẩn.

Lịch trình dày đặc và gấp gáp nhưng mọi khâu trong công tác phòng chống dịch, từ cách ly, điều trị đến hậu cần, an sinh đều được kiểm tra sát sao. Chẳng hạn tại khu nhà trọ Bình Quới A, sau khi trò chuyện với người dân. Thủ tướng yêu cầu một người trọ tại đây gọi vào các số điện thoại khẩn cấp hỗ trợ y tế, lương thực do địa phương cung cấp. Và ông biết ngay việc ở đây chưa ổn khi người này gọi 3 số điện thoại trong danh sách nhưng số thì không liên lạc được, số thì máy bận. Tất nhiên, những thiếu sót như vậy được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo khắc phục ngay.

Tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP.HCM), Thủ tướng kiểm tra các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho người dân. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thủ tướng đến kiểm tra khu cách ly do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn quản lý đặt tại Trường Mầm non Sơn Ca, TP Thủ Đức, TP.HCM. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tôi để ý thấy khi Thủ tướng dừng chân tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức, tận tay kiểm tra các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho dân, chiếc áo của ông đã có mấy vạt sẫm do mồ hôi ở vai, lưng và ngực áo. Và khi đến kiểm tra khu cách ly F1 của người lao động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, chiếc áo ông mặc gần như ướt đẫm.

Hai năm chống COVID-19, chúng ta nhiều lần xúc động mạnh bởi hình ảnh những chiếc áo từ tâm dịch: Tấm lưng phồng rộp của vị bác sĩ sau khi cởi bộ đồ bảo hộ mà anh mặc suốt ngày đêm, những đứa trẻ ngoan ngoãn mặc bộ trang phục bảo vệ rộng thùng thình của người lớn trong khu cách ly, quân trang ròng ròng nước mưa của các anh bộ đội mang thực phẩm cho người dân vùng phong tỏa.

Và giờ đây, chiếc áo đẫm mồ hôi của Thủ tướng cho thấy tất cả mọi người đều đang đồng lòng nỗ lực để đẩy lùi đại dịch. Nó cho thấy quyết tâm cao độ của Chính phủ trong cuộc tổng tấn công vào COVID-19.

Nhiều người từng tiếp xúc với Thủ tướng khi ông còn công tác ở những vị trí khác nhau nói rằng, họ không bất ngờ với hình ảnh chiếc áo đẫm mồ hôi đó mà cảm thấy bình thường bởi ông luôn là người như vậy. Ông làm việc quên ăn, quên ngủ, có thể giải quyết công việc đến gần sáng, trong khoảng thời gian rất dài.

Và hình ảnh đó, hơn mọi lời nói, giúp người dân thêm tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến đầy gam go, khốc liệt này.

