Chỉ từ 900 triệu đồng sở hữu căn hộ hoàn thiện được hỗ trợ lãi suất 4.8%/ năm

Nhà ở xã hội – thị trường “ngách” giúp người dân sở hữu nhà

Cuối năm 2022, thế giới đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nguồn năng lượng, gia tăng lạm phát... Đà leo thang của giá cả gây sức ép lớn buộc hầu hết các nền kinh tế phải tăng lãi suất, trong đó có Việt Nam.

Khi nền kinh tế suy thoái, cần kích cầu vào những thị trường tạo ra nhiều sự chuyển biến dây chuyền nhất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản suy giảm, thì việc phát triển loại hình nhà ở xã hội (NOXH) cũng có thể coi là sẽ kích cầu thị trường.

NOXH giúp người lao động “chạm giấc mơ an cư”. (Ảnh: NOXH New Lavida – TP Dĩ An, Bình Dương)

Lý giải cho nhận định này, nhiều chuyên gia cho rằng khi nguồn cung NOXH tăng lên, các chủ đầu tư dự án nhà thương mại sẽ phải tính toán lại giá bán để cạnh tranh. Dự án NOXH do có nhiều ưu đãi (miễn tiền sử dụng đất, giảm thuế VAT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời được vay vốn ưu đãi về lãi suất…), nên giá luôn rẻ hơn nhà thương mại. Nếu giải quyết được nhu cầu thật, người dân sẽ mua được NOXH với giá rẻ hơn rất nhiều so với mua nhà thương mại. Khi đó, các chủ đầu tư sẽ phải cơ cấu giảm giá để cạnh tranh.

Tại các nước khác trên thế giới, nhà ở giá cả phải chăng cũng không chỉ mang lại lợi ích cho những người sống trong riêng những khu đó mà còn cho cả cộng đồng xung quanh. Bởi khi nhà ở giá rẻ sẵn có, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho mọi người ở mọi mức thu nhập. Đặc biệt với tầng lớp công nhân – yếu tố chủ chốt rất cần thiết cho sự thịnh vượng của một thành phố, một quốc gia.

New Lavida - Dự án tiên phong xây dựng NOXH chất lượng cao tại Bình Dương

Song song với những biến động của thị trường, người mua nhà có xu hướng “né tránh” những sản phẩm có giá trị cao, thay vào đó tập trung vào phân khúc tầm trung và căn hộ giá rẻ. Đặc biệt tiêu chí chọn nhà cũng có phần “ăn chắc mặc bền”, đánh giá sản phẩm khắt khe hơn dựa trên yếu tố như vị trí, tiện ích, chất lượng, tiến độ và thương hiệu của chủ đầu tư.

Tại Bình Dương, thời điểm cuối năm không nhiều các dự án đủ điều kiện mở bán trong khi nhu cầu nhà ở luôn cao với hàng triệu lao động thường xuyên tại các khu công nghiệp. Trong bối cảnh đó, dự án căn hộ New Lavida “giải cơn khát” của thị trường với những giá trị thực được lòng người mua.

Gần 1.000 căn hộ New Lavida giá bán từ 900 triệu đồng góp phần “giải cơn khát” nhà ở giá rẻ tại Bình Dương.

Dự án New Lavida bao gồm gần 1.000 căn hộ từ 1-2 phòng ngủ diện tích đa dạng đáng ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh vị trí đắc địa mặt tiền ĐT743C – tuyến phố được quy hoạch mở rộng lộ giới lên 42m, liền kề Vincom Dĩ An, New Lavida còn được đầu tư chỉn chu về thiết kế kiến trúc với định hướng trở thành Khu phức hợp Nhà ở xã hội – Thương mại – Công viên - Trường học. Nội khu dự án tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân.

Nổi bật là hồ bơi trên tầng 5 với tầm nhìn bao quát, phòng tập gym, sân chơi cho trẻ em, khu thể thao, khu thương mại với đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, gym và spa, khu vực thư giãn, sân tập dưỡng sinh, trường mầm non quy mô 2.000m2 với 5 tầng lầu được đầu tư trang thiết bị hiện đại…

Hồ bơi, công viên xanh mát, trường mầm non nội khu… là những tiện ích độc đáo của New Lavida.

Chủ đầu tư cho hay, New Lavida là dự án NOXH chất lượng cao được xây dựng theo tiêu chuẩn căn hộ thương mại. Dự án sẽ được quản lý và vận hành bởi Anabuki – với quy trình vận hành và đội ngũ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn xứ sở Hoa Anh Đào giúp nâng cao chất lượng sống và đam bảo an ninh cho cư dân. Đồng thời chú trọng đến một lối sống thoải mái, thư thái song hành với tiêu chuẩn an toàn tối đa. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều khách hàng tìm kiếm nơi an cư đánh giá cao dự án New Lavida.

Dự án New Lavida được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong, là tập đoàn bất động sản uy tín và lớn mạnh hàng đầu tại Bình Dương. Trong một thập kỷ hình thành và phát triển, Lê Phong đã thể hiện kinh nghiệm và uy tín của mình qua các sản phẩm nhà phố thương mại và dòng căn hộ cao cấp như The Emerald Golf View.

Trong bối cảnh giá BĐS đang tăng phi mã và sự phát triển nhanh chóng của thành phố Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung, với mức giá chỉ từ 900 triệu đồng/căn và chính sách thanh toán nhiều ưu đãi giúp người mua dễ dàng thu xếp tài chính, dự án New Lavida đang ngày càng chinh phục khách hàng: Thanh toán chỉ 10% giá trị căn hộ, hỗ trợ vay 80% giá trị tài sản trong 25 năm, lãi suất vay 4.8%/ năm, trả góp 5 triệu đồng/ tháng.

Ngày 20/11/2022 tới đây sự kiện “Mở bán dự án New Lavida” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Asia Center - Số 12 Đại lộ Độc Lập, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương mang đến cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng trung tâm thành phố Dĩ An với giá bán chỉ từ 900 triệu đồng và cơ hội sở hữu những phần quà giá trị từ chương trình bốc thăm trúng thưởng, cùng nhiều chính sách ưu đãi siêu hấp dẫn dành riêng cho khách hàng có giao dịch tại sự kiện.

Văn phòng Giao dịch dự án: 99 ĐT743C, KP. Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương Website dự án: https://www.newlavida.vn/