Chi trả lên đến 40 triệu đồng bảo hiểm với MobiCare Plus

(VTC News) -

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) và Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) cho ra gói sản phẩm dành cho Người lao động - MobiCare Plus với ưu đãi tặng gói bảo hiểm sức khỏe trọn gói 1 năm với quyền lợi lên đến 40 triệu đồng.

Bảo hiểm trực tuyến lên ngôi

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Nhu cầu đó càng được nâng cao đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, nhiều doanh nghiệp đã tung ra các gói sản phẩm bảo hiểm trực tuyến trong “tâm bão” dịch COVID-19, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm ngày một thuận tiện hơn, an toàn hơn, từ đó tạo ra được nhiều giá trị hơn cho hệ sinh thái thanh toán số, góp phần mang chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn cho các phân khúc khách hàng.

Các sản phẩm bảo hiểm online được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và chỉ mất vài phút là khách hàng hoàn tất việc tham gia mà không cần phải gặp mặt trong giai đoạn “hạn chế tiếp xúc - tránh lây nhiễm”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khách hàng vẫn được tư vấn trực tiếp, giải thích cặn kẽ qua số hotline của bảo hiểm. Đây chính là những ưu điểm tuyệt đối của sản phầm, đem tới cho khách hàng những trải nghiệm và sự an tâm cao nhất.

Để bảo vệ tối đa cho người tham gia bảo hiểm, MobiFone và Bảo hiểm PVI và đã ra mắt chương trình Bảo hiểm MobiCare Plus. Đây là là chương trình bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bệnh tật kết hợp với gói MC600.

Theo đó khách hàng sẽ được chi trả các quyền lợi bảo hiểm lên tới 40.000.000 đồng, bao gồm quyền lợi sinh mạng, quyền lợi tai nạn, quyền lợi trợ cấp nằm viện và phẫu thuật.

Khách hàng chỉ cần soạn 2 cú pháp đơn giản trên điện thoại “DK MC600” hoặc “MC600” gửi 789 để đăng ký gói cước, soạn “Y” để đồng ý tham gia bảo hiểm, cước phí được trừ trực tiếp vào tài khoản di động, đồng thời Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được gửi qua SMS về cho Khách hàng ngay sau khi đăng ký thành công.

Đặc biệt, với gói MC600, khách hàng sẽ nhận được 5GB data tốc độ cao mỗi tháng cùng quyền lợi bảo hiểm nêu trên. Chỉ với 600.000 đồng, các thuê bao đã có thể sở hữu những ưu đãi của MobiFone và Bảo hiểm PVI sử dụng trong 12 tháng mà không mất thêm chi phí phát sinh.

Lợi ích kép từ bảo hiểm Mobicare Plus

Chị Thuỳ (ở Nghệ An) là một trong những khách hàng tham gia gói bảo hiểm Mobicare Plus, đã được Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Bảo hiểm PVI chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa theo những căn cứ có trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi tham gia bảo hiểm, chị Thùy không may phải nhập viện điều trị do bị viêm phổi trong vòng 10 ngày. Với ưu điểm của sản phẩm MobiCare Plus là không áp dụng thời gian chờ với ốm đau, bệnh thông thường, chị Thùy đã nhanh chóng được thanh toán chi phí trợ cấp nằm viện.

Đặc biệt, chị rất hài lòng vì quy trình bồi thường đơn giản, chỉ cần gọi điện lên hotline và làm theo hướng dẫn, chụp ảnh các chứng từ y tế và gửi qua email tới Bảo hiểm PVI là đã được phê duyệt, chi trả trực tuyến, không cần phải trải qua các thủ tục rườm rà, cũng như phụ thuộc vào các đại lý bảo hiểm như trước đây.

Rõ ràng nhờ được phát triển trên nền tảng công nghệ số, hình thức bảo hiểm online đã mang đến sự thuận tiện và nhanh chóng, đặc biệt phù hợp với những khách hàng bận rộn.

Các sản phẩm bảo hiểm online đều cung cấp đầy đủ các thông tin như quyền lợi, mức phí, điều khoản, thủ tục… nhờ vậy mà giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin, so sánh và lựa chọn.