Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an tiếp tục giảm

Năm 2018, việc thí sinh đăng ký dự tuyển giảm do chỉ tiêu tuyển vào các trường CAND giảm mạnh (giảm 2.974 chỉ tiêu) và không cho học sinh phổ thông được đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng, trung cấp.

Dự hội nghị có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); lãnh đạo một số Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các học viện, trường CAND và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, năm 2017, công tác tuyên truyền về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy CAND được thực hiện tốt với nhiều hình thức, trong đó Báo CAND, Cục Đào tạo đã phối hợp với các trường CAND trực tiếp tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp vào các trường CAND hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức sơ tuyển và hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển, phối hợp với các trường CAND nộp hồ sơ đúng thời gian quy định cho 31.229 thí sinh, giảm 24.661 học sinh so với năm 2016.

Việc thí sinh đăng ký dự tuyển giảm do chỉ tiêu tuyển vào các trường giảm mạnh (giảm 2.974 chỉ tiêu) và không cho học sinh phổ thông được đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng, trung cấp; đồng thời, Bộ Công an điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, không còn tổ hợp truyền thống C00 (Văn, Sử, Địa); Bộ Công an chỉ xét những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND là nguyện vọng 1...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các đơn vị, địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển nhiều là K20 (2.674 thí sinh), Hà Nội (1.486 thí sinh), Tổng cục VIII (1.421 thí sinh), TP.HCM (1.222 thí sinh), Thanh Hóa (1.052 thí sinh).

Năm 2017, Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ duyệt điểm trúng tuyển cho các trường, kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng sớm nhất trong hệ thống các trường trên cả nước với 1.503 thí sinh trúng tuyển.

Về xét tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, Bộ Công an cũng đã công bố danh sách 533 thí sinh trúng tuyển, sớm hơn 2 tháng so với năm 2016, tạo điều kiện cho Công an các đơn vị, địa phương chủ động thẩm tra, xác minh, thực hiện chế độ chính sách cho thí sinh trúng tuyển.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện một số trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương đã đề xuất, kiến nghị Bộ Công an một số giải pháp như: Có phương án để các trường CAND tuyển được nhiều thí sinh khu vực 3 có điểm cao; mở rộng thêm đối tượng tuyển thẳng (như thí sinh có điểm IELTS từ 8.0 có thể tuyển thẳng vào một số ngành); quy định mốc thời gian cụ thể về việc trả lời yêu cầu theo mẫu B5 giữa Công an các địa phương; bổ sung kinh phí tuyển sinh cho Công an địa phương và việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương phải dựa trên cơ sở khoa học, kết quả khảo sát để đảm bảo cân đối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, vấn đề toàn cầu hóa đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nguồn nhân lực trong nước, do đó, công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND phải căn cứ vào yêu cầu phòng và chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời phải đảm bảo tính quy hoạch, tính kế hoạch và tính chiến lược.

Trước băn khoăn của một số đại biểu về điều kiện tuyển sinh tiến sĩ (như việc ứng viên dự tuyển tiến sĩ phải có bài báo công bố trên tạp chí ISI/Scopus, điều này rất khó khăn), đồng chí Thứ trưởng nêu quan điểm: Trong nước có một số tạp chí đạt chuẩn, có nên liên kết với tạp chí nước ngoài để các ứng viên có thể đăng bài báo trên các tạp chí trong nước đã liên kết hay không?

Nhiều tạp chí nước ngoài họ vẫn in rất nhiều bài báo, không khó khăn gì, với điều kiện bài báo đó phải đề cập, bàn những vấn đề có tính thực tiễn cao. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta cũng phải chủ động hội nhập theo cách đó.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự hội nghị.

“Tôi đọc 28 vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, thế giới họ cũng đề cập những vấn đề này rồi, những vấn đề chung cần phải tính xem lĩnh vực nào có thể đăng, công bố được ở nước ngoài, không lẽ chúng ta lại “đóng cửa”, nhất là trong bối cảnh internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay…

Nếu cần, Bộ Công an sẽ thành lập hội đồng khoa học để thẩm định và sẽ có chuyên đề bàn sâu về vấn đề này”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ.

Video: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2018

Về đào tạo thạc sĩ, đồng chí Thứ trưởng cảnh báo có tình trạng cán bộ đi học để chuẩn hóa. Về bồi dưỡng chức danh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu phải rà soát xem cấp độ nào cần bồi dưỡng để tránh tình trạng cán bộ “nợ bồi dưỡng chức danh”; chú trọng bồi dưỡng kiến thức mới, kỹ năng mới – điều này rất cần thiết, đồng thời phải tăng cường bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, các cơ sở đào tạo phải tăng cường tính thực tiễn cho đội ngũ giảng viên. Các bài giảng của các thầy nên tăng cường nghiên cứu, trao đổi, hỏi đáp, làm bài tập trắc nghiệm, nếu cần sẽ đưa các giảng viên cùng tham gia hoạt động nghiệp vụ với lực lượng chiến đấu…

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, trên cơ sở kết quả của hội nghị, Tổng cục Chính trị CAND sẽ quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh CAND 2018 chính thức. Về tuyển sinh sau đại học, dự kiến sẽ có 96 chỉ tiêu tiến sĩ và 570 chỉ tiêu thạc sĩ; bổ sung cơ sở đào tạo tiến sĩ là Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh trong toàn quốc. Về tuyển sinh đại học hệ chính quy, dự kiến sẽ có 1.192 chỉ tiêu đào tạo chủ yếu tập trung vào các ngành nghiệp vụ và Phòng cháy chữa cháy (giảm gần 300 chỉ tiêu so với 2017). Về phương thức tuyển sin. Năm nay, Bộ Công an vẫn tiếp tục sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển. Về tổ hợp xét tuyển sẽ bổ sung thêm tổ hợp B00 (Toán – Hóa – Sinh) để xét tuyển gửi đào tạo ngành y tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng. Thí sinh sơ tuyển nộp 100.000 đồng để phục vụ công tác sơ tuyển (không bao gồm lệ phí khám sức khỏe và lệ phí xét nghiệm đối với các xét nghiệm bắt buộc)...

