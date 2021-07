Chi tiết lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

(VTC News) -

Văn bản hướng dẫn tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gửi các Sở GD&ĐT của Bộ GD&ĐT nêu rõ, ngày 5/8 thí sinh làm thủ tục và dự thi trong hai ngày 6 và 7/8. Thời gian công bố điểm thi đợt 2 là ngày 24/8.

Lịch thi cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn này, đối tượng dự thi đợt 2 gồm các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1. Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch.

Các đối tượng dự thi đợt 2 đáp ứng các điều kiện: Đăng ký dự thi, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1, không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp, chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1, và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc dự thi nhưng không thể hoàn thành trong đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.