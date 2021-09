Tổng thể ngoại hình của SH 350i không quá khác biệt so với 2 mẫu xe "anh em" là SH 125i và 150i. Không dễ để phân biệt nhanh 3 model Honda SH hiện tại. Trước đây, các đời Honda SH 300i thường được thiết kế to lớn hơn và có các đặc điểm riêng biệt so với 2 phiên bản dùng động cơ 125 cc và 150 cc.