Chi tiết Ford Ranger Raptor 2022 với giá hơn 1,3 tỷ đồng

Sime Darby Auto Connexion đã ra mắt Ford Ranger Raptor mới tại Malaysia với giá lăn bánh là 259.888 RM (1,3 tỷ đồng). Mức giá này đã đi kèm bảo hành 5 năm hoặc 160.000 km từ nhà sản xuất nhưng không bao gồm chi phí bảo hiểm.

Điểm nhấn chính của Raptor là động cơ xăng tăng áp kép 3.0 lít V6 mới, sản sinh công suất khổng lồ 391 mã lực tại 5.650 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng / phút, những con số biến Raptor trở thành Ranger mạnh nhất từ ​​trước đến nay. Khối động cơ được làm từ sắt graphite nén chắc chắn hơn 75% so với gang đúc truyền thống. Đây cũng là vật liệu tương tự được sử dụng trong động cơ NASCAR của Ford.

Nếu điều đó không đủ ấn tượng, Raptor còn đi kèm hệ thống chống lag. Được kích hoạt thông qua chế độ Baja, hệ thống giúp giữ cho bộ tăng áp quay trong tối đa ba giây sau khi người lái nhấn ga. Điều này cho phép phân phối điện nhanh hơn và nhạy hơn khi người lái trở lại chân ga.

Bên cạnh chế độ Baja mạnh mẽ, sáu chế độ lái khác cũng được trang bị sẵn theo từng dạng địa hình bao gồm Normal (Bình thường), Sport (Thể thao), Slippery (Trơn trượt), Rock (Đá), Mud and Ruts (Bùn đất và đường mòn), and Sand (Cát). Ngoài ra, mẫu xe còn có bốn chế độ xả - Quite (Yên lặng), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao) và Baja; cả 4 chế độ đều có thể được lựa chọn bằng một nút chuyên dụng trên vô lăng.