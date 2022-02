Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1%

(VTC News) -

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng trước; tăng 1,2% so với tháng 12/2021 và tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1,68% so với bình quân cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thống kê cho biết, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 2 tăng.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước còn 1 nhóm hàng giảm giá.

Giá vàng trong nước tháng 2/2022 biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tăng 1,85% so với tháng trước; tăng 2,95% so với tháng 12/2021; tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, do nguồn cung đảm bảo, chỉ số giá USD giảm 0,28% so với tháng trước; giảm 0,59% so với tháng 12/2021; giảm 0,84% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2022 tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng năm nay tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2021.