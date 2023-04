Chỉ huy Iran bị kết án 13 năm tù vì bắn rơi máy bay chở khách Ukraine

(VTC News) -

Tờ Mehr News cho biết, ngày 16/4, một tòa án ở Tehran đã kết án 10 quân nhân Iran có liên quan đến vụ bắn nhầm chiếc Boeing 373 mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine vào tháng 1/2020 làm 176 người thiệt mạng.

Bị cáo chính trong phiên tòa là chỉ huy hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 đã bắn hạ máy bay Ukraine, nhưng danh tính của viên sĩ quan này không được công khai. Theo Mehr, sĩ quan này bị kết án 13 năm tù.

Một mảnh vỡ chiếc Boeing mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách thủ đô Tehran khoảng 50 km về phía nam. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, bản án đã bị gia đình các nạn nhân bác bỏ vì cho rằng đây là một “phán quyết giả tạo”, họ cho rằng chính quyền Iran đã không truy tố những người chịu trách nhiệm chính đối với sự cố này, CNN đưa tin.

Chuyến bay Boeing 737 mang số hiệu PS752 khởi hành từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran vào ngày 8/1/2020 và đang trên đường đến thủ đô Kiev của Ukraine thì bị trúng tên lửa phòng không ngay sau khi cất cánh.

Vài ngày sau vụ bắn rơi, chính quyền Iran thừa nhận rằng lực lượng phòng không thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn nhầm máy bay Ukraine khi một sĩ quan chỉ huy xác định nhầm nó là tên lửa hành trình.

Trong phiên xét xử vào ngày 16/4, tòa an của Iran nhận định chiếc máy bay chở khách của Ukraine đã bị bắn nhầm là do “lỗi của con người”. Sĩ quan chỉ huy hệ thống phòng phòng không Tor-M1 đã bắn đi hai tên lửa về phía máy bay, làm trái mệnh lệnh của cơ quan chỉ huy và các hướng dẫn an toàn khác.

Theo Mehr, các bị cáo khác trong phiên tòa là binh sĩ và sĩ quan thuộc đơn vị phòng không đã bắn rơi máy bay chở khách Ukraine.

Hiệp hội các gia đình nạn nhân chuyến bay PS752, một nhóm quốc tế tìm kiếm công lý cho những người thiệt mạng, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 16/4 rằng họ không công nhận phán quyết của tòa án Iran.

Cũng theo gia đình các nạn nhân, thủ phạm chính của vụ việc đã không được đưa ra xét xử thay vào đó là 10 quân nhân có vai trò và danh tính không rõ ràng.

Nhóm này cho rằng vụ việc vẫn còn bỏ ngỏ và đang yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế xem xét lại vụ việc.

Vụ bắn rơi máy bay chở khách xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng, vài giờ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ của Mỹ ở Iraq - một hành động trả đũa việc máy bay không người lái của Mỹ ám sát chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh và 138 người đang đi du lịch đến Canada.

Trà Khánh (Nguồn: CNN)