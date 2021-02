Chi hơn 1,4 tỷ đồng để 'chạy trắng án' ma túy

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 12/4/2018, Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi biết Tuấn bị bắt, bố đẻ Tuấn đã nhờ người giới thiệu và biết đến Nguyễn Thị Hồng có khả năng “chạy” cho Tuấn được tại ngoại và không bị xử lý hình sự.

Mặc dù không có việc làm ổn định, nhưng Hồng vẫn tự giới thiệu bản thân là cán bộ ở cơ quan Trung ương, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao và hứa trong thời gian 1 tuần sẽ xin cho Phạm Anh Tuấn được trả tự do, không bị xử lý hình sự với tổng chi phí 1,5 tỷ đồng. Tin tưởng lời Hồng nói là thật, gia đình Tuấn đồng ý đưa tiền cho Hồng để “chạy trắng án” cho Tuấn.

Ngày 18/4/2018, bố của Tuấn đưa cho Hồng số tiền 800 triệu đồng để thực hiện việc “chạy án”. Năm ngày sau, Hồng nói với gia đình Tuấn là cần thêm tiền để lo việc cho Tuấn và gia đình Tuấn đã chuyển cho Hồng thêm 600 triệu đồng.

Ngày 28/5/2018 và ngày 5/6/2018, Hồng tiếp tục yêu cầu gia đình Tuấn chuyển thêm tiền nên gia đình Tuấn đã chuyển cho Hồng lần lượt số tiền là 17 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Gia đình Tuấn đã đưa cho Hồng là 1,437 tỷ đồng để "chạy án". (Ảnh minh họa)

Tổng số tiền gia đình Tuấn đã đưa cho Hồng là 1,437 tỷ đồng. Đến ngày 15/7/2018, thấy Tuấn vẫn chưa được thả tự do như Hồng hứa hẹn nên gia đình Tuấn đã yêu cầu Hồng lập 1 bản cam đoan, hứa hẹn giúp cho Tuấn được tại ngoại và không bị xử lý hình sự. Thấy Hồng không thực hiện như đã cam kết nên gia đình Tuấn đã nhiều lần yêu cầu Hồng trả tiền, nhưng Hồng không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, gia đình Tuấn đã làm đơn tố giác Hồng đến cơ quan công an. Sau đó, Hồng bị cơ quan điều tra bắt giữ theo lệnh truy nã.

Qua xác minh tại Công an quận Hà Đông, cơ quan điều tra đã xác định: Ngày 14/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong quá trình điều tra vụ án, không có cá nhân, tổ chức nào tác động theo hướng có lợi cho bị can Phạm Anh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng khai nhận nội dung vụ án như trên. Tuy nhiên, Hồng khai sau khi nhận tiền của gia đình Tuấn, Hồng đã bỏ thêm 63 triệu đồng vào cho đủ 1,5 tỷ đồng và đưa cho một người tên Đệ để xin cho Phạm Anh Tuấn được thả tự do và không truy cứu trách nhiệm hình sự. Hồng không biết nhân thân, lai lịch của Đệ, không nhớ số điện thoại Hồng liên hệ với Đệ cũng như không nhớ số điện thoại của Đệ. Việc Hồng đưa tiền cho Đệ, không có ai làm chứng, không có tài liệu chứng minh, nếu gặp lại Hồng cũng không nhận ra Đệ… nên cơ quan điều tra xác định lời khai của Hồng là không có căn cứ.