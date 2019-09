Chị em Kim 'siêu vòng 3' trở thành trò cười cho khách mời ở 'Emmy Awards 2019'

Sáng 23/9 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Emmy lần thứ 71 được tổ chức ở thành phố Los Angeles, Mỹ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và nhiều ngôi sao tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình. Trong đó, chị em Kim Kardashian và Kendall Jenner cũng xuất hiện tại buổi lễ với tư cách khách mời trao giải.

Chị em Kim Kardashian tại lễ trao giải "Emmy" lần thứ 71.

Đứng trên sân khấu, trước khi công bố chủ nhân giải thưởng Chương trình truyền hình thực tế xuất sắc, bà xã Kanye West nói: "Gia đình chúng tôi là những người biết rất rõ sức hấp dẫn của các chương trình truyền hình, nơi mà chúng ta có thể sống thật với bản thân".

Đứng bên cạnh, chân dài 24 tuổi tiếp lời chị: "Nơi đó, những câu chuyện sẽ được chia sẻ thẳng thắn mà không có bất kỳ sự sắp đặt nào cả". Sau phát biểu này, những khách mời có mặt trong khán phòng đã cười lớn.

Trên Twitter, nhiều người đã đăng tweet chế nhạo chị em Kardashian. Không ít tài khoản cho rằng Kardashian và Jenner đang "tự tát vào mặt mình" khi nhắc tới cụm từ "sống thật" trong chương trình truyền hình thực tế.

Bởi trước đó, show Keeping Up With The Kardashians của gia đình này thường xuyên bị người xem chỉ trích là cố tình dàn dựng tình huống, xung đột giữa các thành viên để câu khách.

Những xung đột trong show "Keeping Up With The Kardashians" được cho là sự sắp đặt. (Ảnh: E! News)

Một người dùng Twitter hả hê: "Khán giả cười nhạo Kim Kardashian là điều thú vị nhất tôi từng thấy trong những ngày qua. Câu nói của chị em nhà này quả là một trò đùa".

Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền clip người mẫu kiêm tác giả viết sách Chrissy Teigen trề môi, nhướn mày sau phát biểu của chị em Kardashian. Hành động này được cho là dè bỉu bà xã Kanye West.

Trước đó, khi buổi lễ chính chưa diễn ra, Kim Kardashian và Kendall Jenner đều nhận được sự chú ý của ống kính phóng viên bởi thần thái lạnh lùng, ăn mặc lộng lẫy. Riêng Kim "siêu vòng 3", đây là lần đầu cô xuất hiện trước công chúng sau khi công khai loạt ảnh mặt mộc nhiều vết sưng đỏ tấy do mắc bệnh vảy nến.

