'Chị Đại' Lukkade gửi lời chúc đến Hương Giang: 'Chị nói mà, em sẽ làm được!'

(VTC News) - Không ít người tỏ ra bất ngờ khi "chị Đại" The Face Thái - Lukkade gửi lời chức mừng đầy tình cảm đến "Hoa hậu chuyển giới" Hương Giang.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Đáng chú ý, ngôi sao Thái Lan Lukkade Metinee cũng gửi lời chúc đầy tình cảm đến Hương Giang.

Kèm theo đó, "Chị đại" The Face viết: "A big congratulations to the lovely Huong Giang for winning Miss International Queen 2018. I told you, you could do it!" (Tam dịch: Dành một lời chúc mừng hoành tráng đến Hương Giang đáng yêu vì đã chiến thắng Miss International Queen 2018. Chị đã nói rồi mà, em có thể làm được!).

Ngay sau khi chia sẻ, công chúng bày tỏ sự ngạc nhiên khi Lukkade có sự ưu ái đặc biệt đến đại diện Việt Nam hơn cả Yoshi của nước chủ nhà.

'Chị Đại' Lukkade gửi lời chúc rất tình cảm đến Hương Giang.

Trước đó, siêu mẫu hàng đầu xứ sở chùa Vàng cũng từng dành rất lời khen ngợi và động viên gửi đến Hương Giang trong quá trình tham gia cuộc thi.

Tối 9/3, Hương Giang Idol vừa đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Bên cạnh đó, cô cũng giành 2 giải phụ là "Người đẹp tài năng" và "Video tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất".

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp chuyển giới quốc tế. Trong lịch sử 14 năm của cuộc thi này, chủ nhà Thái Lan thắng thế khi có đến 4 người đẹp giành vương miện.

Hương Giang giành ngôi vị cao nhất tại "đấu trường" nhan sắc dành cho người chuyển giới.

Trung Ngạn