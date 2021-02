Check in 'cháy máy' tại cánh đồng hoa hướng dương ngay cạnh Sài Gòn

(VTC News) -

Cánh đồng hướng dương này thuộc dự án The Sol City tọa lạc tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An. Nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và chỉ mất 20 – 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố, với những góc sống ảo cực chất cùng sắc hoa vàng rực đang trong giai đoạn đẹp nhất, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm check in vô cùng hot dành cho giới trẻ trong thời gian tới.

Đến đây, bạn như lạc giữa khu vườn rộng lớn được phủ bởi gam màu vàng của hướng dương trải dài tuyệt đẹp. Những bông hoa nở rộ trong nắng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, là nơi lý tưởng cho những tín đồ sống ảo hay những ai đang tìm kiếm một địa điểm đổi gió vào dịp cuối tuần.

Dù bình minh hay hoàng hôn thì cánh đồng hoa vẫn luôn mang vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ

Thời gian lý tưởng nhất để thưởng lãm vườn hoa cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất là vào khoảng 7-8h sáng hoặc 15 – 17h chiều. Đặc biệt, vào khung giờ hoàng hôn, lúc này ánh chiều tà buông xuống, những bông hoa hướng dương cũng đang trong thời gian tỏa rạng đẹp nhất sẽ là thời điểm cho những tín đồ sống ảo thu hoạch những bức ảnh siêu lung linh.

Cánh đồng hoa nằm trong khuôn viên dự án The Sol City

Nằm trong khuôn viên xanh của dự án, cánh đồng hoa hướng dương là một phần trong kế hoạch phát triển những mảng xanh, đảm bảo môi trường sống trong lành và đa tiện ích dành cho cư dân cư tại The Sol City được đầu tư và phát triển bởi Thắng Lợi Group.

Tha hồ sống ảo với những góc check in lung linh

Ngoài vườn hoa, The Sol City cũng không thiếu những góc check in siêu chất dành cho các tín đồ sống ảo như café Ông Bầu với những bức tường được được trang trí tông màu vàng cổ điển, thích hợp cho những bạn trẻ ưa chuộng phong cách Vintage hay khu vực Clubhouse, góc check in sang chảnh cho những ai ưa chuộng style độc, lạ.