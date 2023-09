(VTC News) -

Trứng là loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng, là nguồn cung cấp biotin (vitamin H hay còn được gọi là vitamin B7) dồi dào. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng được sử dụng trong quá trình chuyển hóa chất béo và đường.

Chế biến trứng thế nào tốt cho sức khỏe?

Chế biến trứng thế nào tốt cho sức khỏe là băn khoăn của nhiều người. Dưới đây là những cách chế biến tốt cho sức khoẻ.

Phương pháp chế biến giúp cắt giảm calo

Trứng có nhiều cách chế biến khác nhau, nếu bạn đang cố gắng cắt giảm lượng calo, hãy chọn trứng luộc. Phương pháp nấu ăn này không bổ sung thêm bất kỳ calo chất béo nào, vì vậy bữa ăn sẽ ít calo hơn so với trứng chiên, bác hoặc trứng tráng.

Kết hợp trứng với các loại rau củ

Trứng rất hợp với rau. Điều này có nghĩa ăn trứng là cơ hội tuyệt vời để tăng cường lượng rau và bổ sung thêm chất xơ, vitamin vào bữa ăn của bạn.

Bạn có thể thêm các loại rau vào món trứng tráng hoặc đơn giản là nấu trứng theo cách nào bạn muốn và bổ sung thêm rau.

Trứng có thể chế biến kết hợp cùng rau, củ quả để bổ sung chất xơ. (Ảnh minh hoạ)

Chiên trứng trong dầu ổn định ở nhiệt độ cao

Các loại dầu tốt nhất để nấu ăn ở nhiệt độ cao, như khi áp chảo, là những loại dầu vẫn ổn định ở nhiệt độ cao và không dễ bị oxy hóa để tạo thành các gốc tự do có hại. Lựa chọn tốt bao gồm dầu bơ và dầu hướng dương. Nếu sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa siêu nguyên chất, tốt nhất nên nấu ở nhiệt độ thấp hơn lần lượt là 210 độ C và 177 độ C.

Chọn trứng giàu dinh dưỡng

Hiện rất nhiều phương pháp nuôi và chế độ ăn của gà có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của trứng. Nhìn chung, trứng được nuôi trên đồng cỏ và trứng hữu cơ được cho là có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với trứng nuôi trong lồng và được sản xuất thông thường.

Không nên nấu quá chín trứng

Bạn nấu trứng càng lâu và nóng thì càng mất nhiều chất dinh dưỡng. Sử dụng nhiệt cao hơn trong thời gian dài cũng có thể làm tăng lượng cholesterol bị oxy hóa trong chúng, điều này đặc biệt đúng với việc áp chảo.