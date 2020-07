Cháy xưởng phun sơn ở Bắc Ninh, một người chết thương tâm

Vào khoảng 15h30 ngày 18/7, công nhân đang làm việc tại các nhà xưởng trên trục đường số 1 (hay còn gọi là đường Bờ Mương), phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc lên nghi ngút từ một khu xưởng phun sơn đồ gỗ.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang xưởng đồ gỗ, khung nhôm kính cạnh đó.

Ngọn lửa bao chùm toàn bộ 3 nhà xưởng bên trong chứa vật liệu liệu dễ cháy như: đồ gỗ mỹ nghệ, sơn phun gỗ...

Trả lời VTC News, chủ một xưởng khung nhôm kính cạnh đó cho biết, do thời tiết nắng nóng lại vào đúng thời điểm vắng người nên nhiều vật liệu dễ cháy như sơn, xăng và hàng hóa bằng gỗ không kịp di chuyển ra ngoài bị ngọn lửa thiêu rụi hết.

Hai nhà xưởng bị cháy lan cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu, một người chết chưa xác định được danh tính.

Công nhân làm ở những xưởng gỗ cạnh đám cháy vẫn chưa hết sợ hãi sau khi chạy thoát ra ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, xung quanh hiện trường vụ cháy là hàng loạt nhà xưởng lụp xụp, dựng tạm bợ bằng gỗ và mái tôn, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn, Công an phường Trang Hạ cùng chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu người bị nạn.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Hiện tại, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin tới cơ quan báo chí sau”, ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an thị xãTừ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ với VTC News.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Xe cứu thương chờ bên ngoài hiện trường để sẵn sàng cấp cứu người bị nạn.

Cạnh nhà xưởng phun sơn đồ gỗ bị cháy là hàng loạt những nhà xưởng lụp xụp, chen chúc nhau chứa đầy đồ gỗ và vật liệu sơn, xăng rất dễ cháy nổ.