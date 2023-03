Cháy xưởng gỗ ở Bắc Giang, 5 người cùng gia đình thương vong

(VTC News) -

Sáng 24/3, trả lời VTC News, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h, tại xưởng gỗ của gia đình ông Vũ Văn C. (SN 1977, ở thôn Đồng Đạo). Thời điểm lửa bùng phát, vợ chồng ông C. và 3 con trai đang ngủ. Khu xưởng sản xuất và nhà ở của gia đình ông C rộng khoảng 450 m2.

Ô tô và toàn bộ số gỗ, máy móc bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tập trung đến ứng cứu, nhanh chóng đưa 5 người ra khỏi đám cháy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Bắc Giang) huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy. Dù được khống chế kịp thời nhưng vụ cháy khiến toàn bộ số gỗ và máy móc cùng 1 ô tô, 2 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đến sáng nay, nạn nhân Vũ Đức D. (SN 2008, con trai ông C.) tử vong tại bệnh viện do bị ngạt khói và bỏng nặng. Ông C. bị gãy tay chân, vợ ông C. và hai con trai bị bỏng nhẹ.

Theo lãnh đạo xã Hợp Thịnh, chiều 23/3, gia đình ông C. có hàn xì, tia lửa bắn sang khu chứa mùn cưa dẫn đến nguồn lửa âm ỉ và bốc cháy.

Cũng trong sáng 24/3, UBND xã Hợp Thịnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Vũ Văn C. 5 triệu đồng.

