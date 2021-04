Chạy xe hơn 100 km từ TP.HCM xuống Bến Tre giật dây chuyền mua ma túy

(VTC News) -

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt được Lý Thành Chiến (26 tuổi) và Hướng Văn Quốc (22 tuổi, cùng ngụ quận 6, TP.HCM) là thủ phạm giật dây chuyền vàng của một phụ nữ ở Bến Tre.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Bước đầu Chiến và Quốc khai nhận, trưa 2/4 do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên cả hai rủ nhau chạy xe máy từ TP.HCM đến địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre với ý định cướp giật tài sản.

Khi đến khu vực ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, thấy bà Nguyễn Thị Mổng đang đi xe đạp trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên cả hai liền áp sát giật lấy sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức chốt chặn và truy bắt nhiều hướng khác nhau.

Đến tối cùng ngày, Chiến và Quốc bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật tại địa phận tỉnh Long An. Hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục điều tra làm rõ.