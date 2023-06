(VTC News) -

Cháy rừng đang lan rộng ở tỉnh British Columbia phía tây Canada, trong khi ở phía đông, Quebec cho biết sẽ bắt đầu kiểm soát các đám cháy đã khiến khói bốc lên rộng khắp.

Theo Trung tâm Phòng cháy chữa cháy rừng liên ngành Canada (CIFFC), nước này đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa cháy rừng tồi tệ nhất, với 2.392 vụ cháy từ đầu năm đến nay và 4,4 triệu ha diện tích bị thiêu rụi, gấp khoảng 15 lần mức trung bình hàng năm.

Cháy rừng lan rộng ở Canada.

CIFFC báo cáo có 424 đám cháy vẫn đang hoạt động, trong đó có 230 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. Việc các đám cháy xuất hiện đồng thời ở phía đông và phía tây là điều bất thường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và làm dấy lên mối lo ngại về hậu quả của biến đổi khí hậu ở khu vực này.

Khoảng 2.500 người đã được yêu cầu sơ tán khỏi Tumbler Ridge ở đông bắc British Columbia, hôm 8/6. Các quan chức cũng mở rộng lệnh sơ tán đối với Donnie Creek, nơi có vụ cháy lớn thứ hai được ghi nhận trong tỉnh.

“Thật tàn khốc, bạn có thể cảm nhận trực tiếp… thật đáng sợ khi biết rằng mới đang là đầu mùa", thị trưởng Darcy Dober nói với Canadian Broadcasting Corp.

Tại tỉnh phía đông Quebec, Bộ trưởng Lâm nghiệp Maite Blanchette Vezina cho biết khi có thêm nguồn lực, chính quyền sẽ có thể kiểm soát đám cháy tốt hơn. Hàng trăm lính cứu hỏa từ khắp nơi trên thế giới đã bay đến Canada.

Nhà khí tượng học Gerald Cheng của Bộ Môi trường Canada cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng có thể có mưa ở Quebec và Ontario lân cận vào cuối tuần này, nhưng không quá hữu ích.

“Tôi khuyến cáo mọi người không nên quá hy vọng về mưa, vì điều đó đi kèm với nguy cơ giông bão… lượng mưa có thể rất hạn chế", ông nói.

Nhiệt độ ở các vùng của British Columbia đã tăng vọt lên hơn 30 độ C trong tuần này, cao hơn gần 10 độ C so với mức trung bình theo mùa.

Chất lượng không khí kém dự kiến sẽ tiếp tục ở các thành phố bao gồm Ottawa, Toronto, New York và Washington cho đến 11/6, khi hướng gió thay đổi.

Trong khi các sân bay ở khu vực New York bị khói bao phủ thì việc đi lại ở Canada không bị ảnh hưởng.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)