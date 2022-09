Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đưa thêm 2 thi thể ra khỏi hiện trường

(VTC News) -

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), ghi nhận của PV VTC News, đến gần 12h ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cũng xác nhận có thêm 2 nạn nhân đã chết được tìm thấy tại hiện trường. Tổng số người thiệt mạng sau vụ cháy tại quán karaoke đến hiện tại là 14 người. Các nạn nhân tử vong đều chưa xác định được danh tính và thân nhân.

Hiện, do khó tiếp cận vào bên trong, lực lượng chữa cháy phải dùng búa đập tường bên hông, phun nước vào các phòng của quán karaoke để tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Đến 12h, khói vẫn bốc lên từ quán karaoke An Phú.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TP Thuận An, Công an TP Thuận An... đã túc trực, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

“Từ đêm hôm qua, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để triển khai chữa cháy suốt đêm. Hiện chúng tôi chỉ đạo các lực lượng tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm và đưa các nạn nhân còn lại ra khỏi hiện trường”, ông Dũng nói.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Cảnh sát dùng búa đập tường, phun nước vào bên trong quán karaoke.

Hiện, thi thể các nạn nhân hiện đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An, Bệnh viện Đa khoa An Phú để phục vụ điều tra và bàn giao cho người nhà.

Các nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện hầu hết bị ngạt khí và gãy xương. Có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca bị ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An,) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân. Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 7h ngày 7/9, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trở lại.