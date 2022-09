Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Người nhà quặn lòng ngóng tin trước bệnh viện

(VTC News) -

Tối 7/9, trước cổng nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An, hàng trăm người túc trực. Họ thấp thỏm, quặn thắt lòng chờ lực lượng chức năng bàn giao thi thể người thân.

Người nhà các nạn nhân vụ cháy túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Phía góc phải cổng nhà xác, nhóm thanh niên khoảng 15 người túc trực từ sáng, chẳng nói chẳng rằng, tất cả chỉ biết nhìn nhau cố trấn an người đối diện. Thỉnh thoảng, một vài người trong số họ rút điện thoại, nói với người đầu dây "vẫn chưa có thông tin vào nhận".

Giữa hàng trăm người tìm thông tin người thân gặp nạn, chị H. thẫn thờ ngồi bệt xuống vỉa hè. Sau nửa ngày cầu mong phép màu, chị đau buồn khi biết tin thi thể của mẹ vừa được tìm thấy. Mẹ chị là tạp vụ của quán karaoke An Phú.

Đôi mắt thâm quầng vì thức từ đêm qua, mặt tái nhợt, chị không còn sức lực để gọi tên mẹ. Giờ đây, chị chỉ có thể hướng đôi mắt vô hồn đỏ hoe về phía nhà xác, chốc lát lại gục đầu xuống đất, nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

"Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, một mình nuôi chúng tôi từ ngày ba mất. Dù mắc bệnh tim, mẹ vẫn xin đi làm tạp vụ để đỡ gánh nặng cho con cái. Bình thường, mẹ làm ca 14h đến 2h sáng hôm sau mới về phòng trọ", chị H. kể trong tiếng nấc.

Khuya qua (6/9), vừa nhận được tin vụ cháy, biết là nơi mẹ mình đang làm việc, chị H. cùng chồng tức tốc bế con từ Long An lên Bình Dương tìm mẹ. Cầu mong phép màu sẽ xảy ra, thế nhưng sự thật làm chị quặn lòng.

"Mấy người làm chung mẹ nói là có cô tạp vụ chạy ra ngoài rồi nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Vào nhận xác trong này vẫn không tìm thấy mẹ. Chồng em chia nhau xuống 2 bệnh viện dưới kia. Hồi nãy, chồng báo đã có thông tin thi thể của mẹ rồi", chị H. nói.

Đến 18h, Bình Dương ngớt mưa, đèn đường dần sáng, hàng trăm người thân vẫn ngồi bệt ở vỉa hè mong ngóng tin người thân. Hầu hết người túc trực là anh em, bạn bè của các nạn nhân trong vụ cháy.

Đến tối 7/9, nhiều người thân của nạn nhân vẫn ngóng tin bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Tay nắm chặt chiếc balo chỉ kịp xếp vội vài bộ quần áo, anh Nguyễn Trọng Tuyến nép mình ở một góc vắng trước cổng bệnh viện. Quê ở Hà Nam, trưa nay, khi hay tin chồng của em gái gặp nạn trong vụ cháy, anh tức tốc đặt chuyến bay sớm nhất từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất, rồi đặt xe xuống Bình Dương để kịp vào gặp em rể lần cuối.

"Em tôi đi hát cùng 5 người. Khoảng 21h ngày 6/9, bắt đầu cháy nhưng mọi người ở nhà không biết. Có một người bạn của em tôi đến sau thì thấy cháy, nên gọi về thông báo, nói Thắng mất rồi", anh Tuyến kể.

Vẻ mặt thất thần của anh Nguyễn Trọng Tuyến khi hay tin em rể thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Hơn 20h, người thân của nạn nhân vẫn túc trực ở phía ngoài Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), trong đó có 29 phòng hát; quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016.

Về nguyên nhân vụ cháy, UBND tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu là chập điện.

Lực lượng PCCC Công an TP.HCM đã đến hiện trường vụ cháy để chi viện cho Bình Dương. Cảnh sát sử dụng máy cắt, máy khoan, thiết bị dò tìm.... triển khai nhiều mũi tiến sâu vào bên trong quán karaoke để tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót lại nạn nhân.

Theo thống kê đến tối 7/9, 23 người thiệt mạng trong vụ cháy và nhiều người khác bị thương.

Video: Người thân ngậm ngùi chờ nhận thi thể nạn nhân

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân. Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 7h ngày 7/9, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trở lại.