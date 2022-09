Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Còn 8 thi thể chưa xác định được danh tính

(VTC News) -

Trưa 10/9, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định thêm danh tính 7 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) qua việc lấy mẫu xét nghiệm AND.

Các nạn nhân gồm: M.N.K. (SN 1994, quê Bạc Liêu); H.L.B.N. (SN 1996, quê An Giang); N.T.N.D. (SN 1996, quê An Giang); N.T.X.T. (SN 1991, quê Đồng Nai); B.T.A.T. (SN 1999, ngụ TP.HCM); D.T.K.D. (SN 1996, quê Sóc Trăng); N.T.T. (SN 1981, quê Hà Nam).

24 thi thể được xác định danh tính và bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, chiều 8/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 17 thi thể.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại vẫn còn 8 thi thể chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Trong sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an các địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Ngành chức năng Bình Dương kiểm tra kỹ nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng ăn uống… nơi dễ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là loại hình dịch vụ karaoke.

Trước đó, tối 8/9, trả lời VTC News, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với 32 người thiệt mạng, vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trong lịch sử chỉ sau vụ cháy một trung tâm thương mại ở TP.HCM cách đây 20 năm.

Người nhà nạn nhân đau đớn đứng chờ nhận thi thể trước cổng bệnh viện.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú) làm chủ cơ sở. Quán được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng). Quán có 29 phòng hát.

Hoạt động từ năm 2016 đến nay, quán có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Như VTC News đưa tin, lúc 20h45 ngày 6/9, tiếng hô hoán của nhân viên quán karaoke An Phú truyền ra ngoài. Cùng lúc này, lửa bốc cháy dữ dội, khói um lên, lan ra ngoài từ các khe cửa. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Ngay trong đêm 6/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 22 người mắc kẹt trên sân thượng được đưa xuống đất an toàn.