Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Chủ tịch nước chia buồn với gia đình nạn nhân

(VTC News) -

Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người thiệt mạng, chiều 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Các nạn nhân vụ cháy được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú.

Theo cơ quan chức năng, đến 19h ngày 7/9, 32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, trong đó có 17 nam, 15 nữ.

Báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương cho biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra về an toàn Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

Về nguyên nhân vụ cháy, UBND tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu là chập điện.