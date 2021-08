Cháy nhà ở Bình Dương, 3 người chết

Ngày 19/8, Thông tin từ Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn làm 3 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương).

Vụ cháy khiến 5 người thương vong.

Theo đó đến 1h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế ngọn lửa và phát hiện 5 người trong cùng một gia đình (chồng, vợ, 2 người con và một người cháu) bị mắc kẹt bên trong đám cháy đã được lực lượng chữa cháy phá cửa đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người trong số đó đã tử vong gồm hai vợ chồng và một người cháu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần hơn 22h ngày 18/8, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà bán tạp hóa (1 trệt 1 lầu). Thấy vậy, người dân hô hoán nhau chạy qua ứng cứu, mọi người dùng vòi, thau, chậu liên tục tiếp nước dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong căn nhà là cửa hàng bán tạp hóa, nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Rất đông người dân tìm cách phá cửa, nhưng do cửa cuốn chắc chắn nên đành bất lực. Ngoài ra, bên trong ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế vụ cháy.

Được biết, căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông người ở TP Dĩ An, có chiều ngang khoảng 5 mét. Phía trước nhà làm nơi bán tạp hóa và các loại đồ chơi trẻ em.

Theo cơ quan công an, 3 nạn nhân tử vong là ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).

Hai người con của ông Ánh đươc cấp cứu kịp thời là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006).