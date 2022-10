Cháy karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Công an bác thông tin có cổ phần

(VTC News) -

Ngày 4/10, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ hoả hoạn làm 32 người chết hay không?

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định chưa phát hiện trường hợp có cổ phần tại cơ sở karaoke An Phú.

Quán karaoke An Phú.

"Dư luận cho rằng công an có tham gia cổ phần ở quán karaoke An Phú này nhưng đây là thông tin không chính xác. Trong quá trình điều tra, chúng tôi chưa có tài liệu để xác định công an có cổ phần ở quán karaoke này", Đại tá Chính nói.

Theo Đại tá Chính, sau vụ cháy quán karaoke An Phú, Công an đã ra quân tổng kiểm tra hơn 600 cơ sở karaoke, trong đó có trên 270 cơ sở vi phạm. Công an đã tạm đình chỉ hơn 50 cơ sở, xử phạt tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy". Đến 16/9, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân - chủ quán karaoke và đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan.

"Đối với việc cấp phép, an toàn chữa cháy và quá trình quản lý về cơ sở này thì chúng tôi đang mở rộng điều tra, trên tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó", Đại tá Chính thông tin.

Theo Đại tá Chính, có thông tin thêm nạn nhân tử vong từ vụ cháy, tuy nhiên Công an tỉnh Bình Dương khẳng định đến thời điểm hiện tại, số người chết là 32 người như đã công bố trước đây.

Như VTC News đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h tối 6/9, tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện.