Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bộ Xây dựng họp gấp

Trả lời VTC News, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đang họp gấp về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Dự kiến lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng Cục Hoạt động xây dựng chuẩn bị các thông tin cụ thể để cung cấp cho báo chí.

Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cũng khẳng định, hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành các quy chuẩn an toàn cháy cho các công trình: nhà ở riêng lẻ, chung cư mini, chung cư…

Đối với hình thức chung cư mini, việc kiểm tra vận hành được phân cấp quản lý cho các địa phương. Còn các cơ quan cấp trên như Bộ Công an, Bộ Xây dựng hàng năm đều có kế hoạch đôn đốc địa phương kiểm tra, giám sát các vấn đề về an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường…

Với ngành xây dựng, các địa phương còn phải kiểm tra, kiểm soát các vấn đề khác như: vận hành toà nhà, các vấn đề cơ nơi, cải tạo nhà có đảm bảo an toàn không…

Cũng theo ông Ngọc Anh, liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC), các công trình đều phải tuân thủ quy chuẩn, nhưng thiết kế dù an toàn đến mấy mà nếu sử dụng không cẩn thận vẫn có thể xảy ra cháy. Mặc dù vậy, những chung cư được thiết kế an toàn thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm thiểu đi. Việc tra hệ thống PCCC này thuộc chức năng của cơ quan công an.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ.

Theo Bộ Xây dựng, Bộ đã nhiều lần đốc thúc các địa phương tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở.

Trong văn bản gửi địa phương, Bộ Xây dựng đã từng nêu ở một số địa phương tại các khu đô thị đã xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý thực hiện việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng, nhiều căn hộ ở mà không tuân thủ quy định của pháp luật như: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai quy hoạch, lấn chiếm không gian, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng...rồi tự do mua bán, chuyển nhượng.

Điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư; quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; không cấp được Giấy chứng nhận sở hữu cho người mua căn hộ do vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện giữa người mua và người bán; việc gia tăng mật độ dân số tại các khu vực này sẽ gây ách tắc giao thông, không bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, phá vỡ quy hoạch, làm mất mỹ quan, thiết kế của đô thị.

Bộ Xây dựng yêu cầu quản lý chặt các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để chính quyền địa phương (UBND các quận, huyện, xã, phường) và người dân hiểu rõ được các quy định trong quản lý các hoạt động xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch, giấp phép xây dựng; việc thi công và quản lý chất lượng công trình nhà ở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nhưng xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng nhà ở không bảo đảm chất lượng...

Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định: Tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhà ở được tạo lập hợp pháp trong đó có nhà ở riêng lẻ được thiết kế, xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ ở mà các căn hộ này có diện tích tối thiểu 30m2 trở lên, thiết kế theo kiểu khép kín, đáp ứng các yêu cầu về nhà chung cư thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu từng căn hộ này để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công trình nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện: (1) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất; (2) Bảo đảm an toàn cho công trình; (3) Đáp ứng yêu cầu về môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật; (4) Có thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong quá trình sử dụng…