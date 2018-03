Châu Việt Cường bị bắt: Hàng loạt sao Việt thông tin bất ngờ

(VTC News) - Nhiều sao Việt lên tiếng trước ồn ào Châu Việt Cường bị bắt vì liên quan đến cái chết của một cô gái ở Hà Nội.

Chiều 5/3, cư dân mạng "dậy sóng" với thông tin ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của một nữ sinh ở Hà Nội. Không chỉ khán giả, nhiều sao Việt cũng ngỡ ngàng trước thông tin này và có nhiều chia sẻ.

Từng tham gia hát chung sân khấu với Châu Việt Cường, Duy Mạnh cũng rất bất ngờ với thông tin nam ca sĩ bị bắt khẩn cấp thậm chí còn ngỡ rằng mình nghe lầm.

Duy Mạnh chia sẻ, anh cảm thấy Châu Việt Cường là người rất dễ thương, hài hước và anh không ít lần đùa giỡn với Châu Việt Cường nhưng sau một thời gian, Châu Việt Cường dần trở nên nóng tính không còn được như trước.

Giọng ca Kiếp đỏ đen cho rằng, kết cục ngày hôm nay xảy ra có lẽ do Châu Việt Cường "chơi" quá nhiều và không được ai khuyên can, ngăn cản. Duy Mạnh cũng nói thêm những ồn ào trước đây của Châu Việt Cường có thể không xuất phát từ bản chất nhưng do mất kiểm soát mới dẫn đến những điều không tốt.

"Khi hay tin cậu ấy bị bắt tôi thấy giật mình và nghĩ đó là do hành vi mất kiểm soát", Duy Mạnh chia sẻ.

Lâm Chấn Khang và Duy Mạnh ngỡ ngàng trước thông tin Châu Việt Cường liên quan đến án mạng.

Là một trong những người bạn thân của Châu Việt Cường, Lâm Chấn Khang không khỏi buồn và sốc đén mức không ngủ được trước thông tin này vì không dám tin đây là sự thật.

Trong khi đó, ca sĩ Pha Lê chia sẻ, cô cảm thấy sợ hãi trước thông tin Châu Việt Cường liên quan đến vụ án mạng. Bên dưới phần bình luận, người mẫu Trang Trần thẳng thắn cho biết cô không có thiện cảm với Châu Việt Cường từ những ngày còn ở Hà Nội đi diễn.

Còn Trung Quân Idol lại nhắc nhở mọi người đừng bao giờ dùng đến những loại ma túy gây nguy hại như thế này.

Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyên Chấn Phong - chủ nhân của nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc thị trường và cũng từng hợp tác với Châu Việt Cường cũng ngỡ ngàng với thông tin nam ca sĩ bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng của nữ sinh Hà Nội.

Chia sẻ ca khúc Sau cơn bay, Nguyên Chấn Phong bày tỏ sự bất ngờ và cho rằng ca khúc này đang vận vào chính cuộc sống của người thể hiện nó là Châu Việt Cường. Anh cũng khuyên mọi người nên biết điểm dừng để không rơi vào kết cục này.

Liên quan đến cái chết của nữ sinh Hà Nội, Châu Việt Cường bị bắt khẩn cấp.

Chiều 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án “vô ý làm chết người”, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Cường (nghệ danh Châu Việt Cường, sinh năm 1984 quê Hà Trung, Thanh Hóa).

Trước đó, Châu Việt Cường gây xôn xao khi bị công an tạm giữ vì liên quan đến cái chết của một nữ sinh ở Hà Nội khi bị ảo giác do ma túy dẫn đến hành động nhét tỏi vào miệng nữ sinh để "trừ ma" khiến cô nghẹt thở tử vong..

Châu Việt Cường sinh năm 1984, là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường và sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc như Bạc trắng tình đời, Tình chết, Liều thuốc yêu... Mặc dù là ca sĩ nhưng Châu Việt Cường có lối sống buông thả, vô học với nhiều scandal khi bị tố hiếp dâm, côn đồ và hay đánh người.

Video: Hiện trường Châu Việt Cường "trừ ma" khiến nữ sinh tử vong

Song Anh