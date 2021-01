Châu Kiệt Luân béo ú khiến fan sốc nặng

Mới đây, những bức ảnh của thiên vương châu Á - Châu Kiệt Luân tham gia sự kiện ra mắt phim mới “The Wind and Cloud" do anh đảm nhận vai trò nhà sản xuất, còn Côn Lăng là diễn viên nữ chính đã thu hút sự bàn tán sôi nổi trên khắp cộng đồng mạng.

Châu Kiệt Luân có vẻ đã tăng cân, khiến ngoại hình trở nên mũm mĩm hơn trước.

Trong ảnh, Châu Kiệt Luân có vẻ tăng cân hơn rất nhiều, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Nếu không có Côn Lĩnh đứng cạnh, tôi thực sự không nhận ra", từ đó đã khiến từ khóa "Châu Kiệt Luân tăng cân rồi" leo lên vị trí số 1 top tìm kiếm Weibo.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận việc tăng cân khiến Châu Kiệt Luân “trông rất đáng yêu” hay “Côn Lăng hãy nhắc nhở anh ấy hãy giảm cân thôi”…

Châu Kiệt Luân đứng cạnh bà xã Côn Lăng xinh đẹp.

Châu Kiệt Luân sinh ngày 18/1/1979, được biết đến với nghệ danh Jay Chou, là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, đạo diễn người Đài Loan.

Năm 2000, Châu Kiệt Luân đã phát hành album đầu tay của mình, mang tên Jay (2000), dưới sự quản lý của công ty thu âm Alfa Music. Kể từ đó âm nhạc của anh đã được công nhận trên toàn châu Á, đặc biệt ở các quốc gia như Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và trong cộng đồng người Á của các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc. Châu Kiệt Luân đã bán hơn 30 triệu album và giành được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm âm nhạc của mình.

Châu Kiệt Luân cũng viết bài hát cho các nghệ sĩ khác trong khi sản xuất album của mình. Năm 2003, anh xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time (phiên bản châu Á), với tựa bài Ông hoàng mới của dòng nhạc Pop châu Á, công nhận mức độ ảnh hưởng của anh đối với văn hóa đại chúng.

Châu Kiệt Luân còn tổ chức 6 tour lưu diễn thế giới, biểu diễn ở các thành phố khắp thế giới với hơn 10 triệu người.

Trước đây, Châu Kiệt Luân đã sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp khiến nhiều người ao ước.

Châu Kiệt Luân ra mắt sự nghiệp diễn xuất của mình trong bộ phim Khúc cua quyết định (Initial D, 2005); khoảng thời gian ngắn sau đó anh tiếp tục với vai diễn Vương tử Nguyên Kiệt, trong sử thi Hoàng Kim Giáp (2006) đạt được nhiều đề cử.

Châu Kiệt Luân còn mạo hiểm tham gia nhiều dự án phim khác, trở nên nổi tiếng với khán giả phương Tây khi lần đầu xuất hiện trong phim Hollywood năm 2011 với The Green Hornet, đóng cùng Seth Rogen và Christoph Waltz.

Châu Kiệt Luân cũng tự quản lý bản thu âm âm nhạc và công ty quản lý JVR Music. Năm 2016, lại một lần nữa anh xuất hiện trong một bộ phim Hollywood với vai diễn Li trong Now You See Me 2.