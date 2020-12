Cháu họ nổ súng tự chế vào cả nhà đang ăn cơm, cụ bà 76 tuổi bị thương

Sáng 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Biên (SN 1992, trú tại xã Sơn Dương, TP Hạ Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi nổ súng bắn một người bị thương.

Theo đó, khoảng 12h ngày 9/12, bà Triệu Thị Hai (SN 1944, trú tại xã Sơn Dương) ngồi ăn cơm cùng con cháu trong gia đình thì thấy đau nhói ở vùng vai trái và bị chảy máu. Khi quay ra sân thì có Lý Văn Biên (là cháu họ) cầm 1 khẩu súng dài khoảng 80cm đi vào trong sân. Sau đó, mọi người giữ Biên lại rồi cùng đưa bà Hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lý Văn Biên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an TP Hạ Long triệu tập Lý Văn Biên đến trụ sở làm việc. Tại đây, Biên khai nhận, do mâu thuẫn việc vay tiền giữa Biên với chú họ là anh Đặng Văn Thọ (SN 1978, cùng trú tại xã Sơn Dương). Lời qua tiếng lại, Biên bực tức về nhà lấy khẩu súng tự chế bắn đạn bằng bi sắt đến để bắn đe dọa anh Thọ.

Lấy súng xong, Biên quay lại nhà anh Thọ. Thấy trong nhà có nhiều người ngồi ăn cơm, Biên đứng ở gần cây cột điện, cách nhà khoảng 30m, chĩa thẳng nòng súng vào trong nhà anh Thọ rồi xiết cò. Súng nổ xong, Biên thấy bà Hai là mẹ đẻ của anh Thọ bị trúng đạn vào vai. Thấy vậy, Biên hoảng sợ bỏ lại súng rồi đi về.

Khẩu súng tự chế của Biên đặt mua trên mạng xã hội với giá 700 nghìn đồng. Khi Biên đến thì không nhìn thấy anh Thọ mà thấy có đông người ở trong nhà ăn cơm, dù biết sẽ gây nguy hiểm cho người khác nhưng Biên vẫn chĩa súng bắn vào.

Hiện, Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lý Văn Biên.