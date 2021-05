Châu Âu xem xét vaccine COVID-19 của Trung Quốc

(VTC News) -

Quá trình xem xét được thực hiện dựa trên kết quả sơ bộ từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu lâm sàng. Đây là bước đầu để vaccine Trung Quốc được cấp phép trong khối 27 quốc gia.

“Các nghiên cứu này cho thấy vaccine Sinovac thúc đẩy cơ thể sản sinh các kháng thể chống lại virus corona và có thể giúp bảo vệ (con người) khỏi căn bệnh này”, cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh Châu Âu cho biết.

Cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh Châu Âu (EMA) đang xem xét vaccine COVID-19 Sinovac của Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Tới nay, EMA đã phê duyệt bốn loại vaccine COVID-19. Cơ quan này cũng đang tiến hành đánh giá hiệu quả và mức an toàn ủa ba loại vaccine khác: vaccine COVID-19 do công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức phát triển, vaccine Novavax do Mỹ phát triển và Sputnik V của Nga.

EMA cho biết các chuyên gia của họ sẽ “đánh giá các dữ liệu sẵn có để quyết định xem liệu lợi ích mà loại vaccine được xem xét đem lại có lớn hơn rủi ro hay không. Quá trình đánh giá luân phiên sẽ tiếp tục cho đến khi cơ quan có đủ bằng chứng để cấp phép cho loại vaccine đó. EMA nói thêm rằng họ không thể dự đoán chính xác thời gian xem xét đánh giá.

Thông báo của EMA được đưa ra một ngày sau khi một quan chức hàng đầu của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tuần này sẽ có quyết định liệu WHO có cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho hai loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc không.

Nếu vaccine Sinovac được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên một loại vaccine Trung Quốc được cơ quan y tế của Liên hợp quốc cấp phép sử dụng khẩn cấp. Đây cũng là cơ hội để các loại vaccine COVID-19 Trung Quốc được sử dụng ở một số quốc gia khác.

Hiện Trung Quốc và một nước bao gồm Brazil, Mexico , Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, đang sử dụng vaccine Sinovac để tiêm chủng cho người dân. Dù vậy, dữ liệu nghiên cứu Giai đoạn 3 của loại vaccine này vẫn chưa được công bố.

Vaccine Sinovac được thử nghiệm ở nhiều quốc gia. Trong đó, nghiên cứu được theo dõi chặt chẽ nhất liên quan đến khoảng 12.000 nhân viên y tế ở Brazil, nơi các nhà khoa học báo cáo vaccine có thể phát huy 50,7% hiệu quả chống lại COVID-19 và ngăn người bệnh chuyển biến nặng.