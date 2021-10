Chất thải nhà vệ sinh trên máy bay được xử lý thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là sự tiết lộ những bí mật ít người biết trên máy bay.

Chất thải được xử lý thế nào?

Bạn đã bao giờ tự hỏi chất thải nhà vệ sinh sẽ đi về đâu chưa? Tất cả các máy bay đều được chế tạo với một hệ thống hút chân không đặc biệt có trong tất cả các phòng tắm. Do sự chênh lệch áp suất giữa các đường ống và phòng vệ sinh, chất thải sẽ đi vào bể chứa và ở phần dưới cùng của máy bay. Khi máy bay hạ cánh, chất thải sẽ được dẫn vào các xe tăng bồn với dung tích lên đến 250v lít để đưa đi xử lý.

Tiếp viên và phi công liên lạc thế nào?

Các phi công giao tiếp với tiếp viên hàng không thông qua một cánh cửa bọc thép và hệ thống liên lạc nội bộ. Việc báo cáo phải được thực hiện ít nhất 40 phút một lần vào ban ngày và 20 phút một lần vào ban đêm. Đây là một cách để đảm bảo rằng mọi hoạt động trên máy bay đều ổn. Nếu có điều gì đó xảy ra bên trong cabin, nhiệm vụ của các tiếp viên hàng không là sử dụng mã khẩn cấp mà họ có để vào cabin và xem xét phân loại vấn đề.

Cố tình tắt đèn cabin

Trong quá trình cất cánh và hạ cánh, đèn trên khoang hành khách thường sẽ được giảm sáng. Đây là động thái có chủ ý để hành khách quen với bóng tối. Trong trường hợp khẩn cấp, hành kháchs ẽ có thể nhìn thấy các biển báo lối thoát hiểm khác nhau một cách rõ ràng.

Thức ăn không chỉ để giảm đói

Thức ăn được phục vụ trong các chuyến bay không chỉ thỏa mãn cảm giác thèm ăn, chống đói của hành khách. Chúng còn có nhiệm vụ giúp họ giải trí, bởi thời gian dường như trôi qua nhanh hơn khi người ta ăn.

Quá trình sản xuất bữa ăn trên máy bay khá phức tạp, bao gồm chuẩn bị, lưu trữ và cũng như hậu cần. Điều này được thực hiện bởi các công ty lớn có uy tín với hàng ngàn nhân viên làm việc chuyên nghiệp.

Khi ăn, thời gian bay sẽ trôi đi nhanh hơn.

Có thực sự cần tắt điện thoại?

Khi lên máy bay, bạn được khuyến cáo nên tắt điện thoại. Điều này là do trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh, điện thoại của bạn có thể gây nhiễu cho sự liên lạc giữa phi công và tháp điều khiển.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi sử dụng các thiết bị điện tử của mình, bạn không gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chuyến đi. Thế nhưng tốt nhất bạn vẫn nên hạn chế sử dụng điện thoại.

Vì sao bạn cảm thấy lạnh trên máy bay?

Theo nghiên cứu, có mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ trong máy bay, và tình trạng mất ý thức do thiếu oxy. Bởi do không khí trong khoang máy bay quá nóng, các phi công phải đảm bảo rằng nhiệt độ trong máy bay ở mức thấp nhất, đó là lý do tại sao trên máy bay thường lạnh. Vì vậy, lần sau khi bạn đi máy bay, hãy mang theo một chiếc áo khoác bên mình.

Phi công rất ít nói

Bạn có thể nhận thấy rằng các phi công nói rất ít. Về mặt chuyên môn, họ chỉ nói những gì cần thiết và chỉ liên lạc với hành khách khi đưa ra những cảnh báo liên quan đến thời gian bay và thời tiết. Họ phải duy trì điều này để tránh bị ảnh hưởng tâm lý trong chuyến bay. Phi công chỉ cho hành khách biết những gì cần thiết, không cung cấp quá nhiều thông tin. Ví dụ như nếu động cơ bị hỏng, họ sẽ không nói cho hành khách biết điều đó.

Vì sao phải dựng lưng ghế thẳng đứng?

Tất cả các ghế trên chuyến bay đều ở tư thế thẳng đứng, tiếp viên cũng yêu cầu khách trả lại trạng thái này khi cất và hạ cánh nhằm hạn chế nguy cơ bị thương khi va chạm xảy ra. Nó giúp họ tránh mọi vấn đề về lưng hoặc nguy cơ chấn thương, đảm bảo sự cân bằng trọng lượng. Hơn nữa, điều này giúp tránh tắc nghẽn lối đi nếu trên máy bay xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Mặt nạ dưỡng khí chỉ đủ dùng trong 15 phút

Trong các tình huống khẩn cấp, bạn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Oxy trong mặt nạ chỉ đủ trong 15 phút nhưng bạn không nên hoảng sợ; 15 phút là khoảng thời gian đủ để máy bay được đưa đến nơi an toàn. Vì vậy hãy bình tĩnh.

Mặt nạ dưỡng khí dùng trong những trường hợp khẩn cấp.

Điều gì xảy ra nếu cửa mở?

Nếu cửa sổ máy bay hoặc một cánh cửa đột ngột mở ra khi đang bay, người và đồ vật sẽ bị hút ra ngoài. Tuy nhiên, hầu như không ai có thể mở cửa sổ hoặc cửa ra vào trong chuyến bay nhờ vào khóa điều áp rất chắc chắn.

Vì sao không bay theo đường thẳng?

Trong bất kỳ chuyến đi nào, hành khách sẽ được hiển thị bản đồ với đường bay. Bạn sẽ nhận thấy rằng máy bay không bao giờ bay theo đường thẳng mà di chuyển theo hình vòng cung hoặc zic-zắc. Nếu bạn luôn thắc mắc về điều này, lời giải thích đơn giản là Trái đất có hình tròn trong khi bản đồ trên màn hình của bạn là hình phẳng. Thêm vào đó, điều kiện thời tiết cũng có ảnh hưởng đến đường bay.

Vì sao máy bay thường có màu trắng?

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao máy bay thường có màu trắng? Lý do là màu trắng hấp thụ nhiệt ít hơn. Nó cũng rất hữu ích trong việc ngăn máy bay va chạm với các loài chim khác nhau. Chim có thể dễ dàng nhìn rõ bề mặt trắng nên sẽ tránh va vào máy bay. Ngoài ra, với màu trắng, người ta có thể dễ dàng nhận thấy bất kỳ vết xước, vết nứt hay hư hỏng nào để sửa chữa chúng.

Chủ yếu lái tự động

Trong hầu hết các chuyến bay, chế độ lái tự động thường được bật. Đây là điều tốt vì nó cho phép máy bay thực hiện các điều chỉnh chính xác nhất. Trong trường hợp có nhiễu động, các phi công sẽ hoàn toàn kiểm soát máy bay. Chế độ lái tự động hiếm khi được sử dụng khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, hai quy trình này phụ thuộc vào chuyên môn của phi công.