Chất sống tại The Beverly – Vinhomes Grand Park chinh phục giới thượng lưu

(VTC News) -

Sống sang giữa tầng không

Lấy cảm hứng từ Beverly Hills – thành phố ngôi sao của nước Mỹ, dự án The Beverly là toạ độ được ưu ái hàng đầu đại đô thị Vinhomes Grand Park với hàng loạt đặc quyền không dành cho số đông.

Dự án The Beverly là biểu trưng của phong cách sống sang giữa tầng không - Luxury Sky Living tại Vinhomes Grand Park.

The Beverly nằm kế cận TTTM Vincom Mega Mall, đối diện đại công viên 36ha và 2 sông lớn với tầm view không bị che chắn. Tận dụng tối đa lợi thế này, The Beverly sở hữu tới 90% căn hộ có tầm nhìn ra đại công viên và khu thấp tầng, mang đến cho cư dân tương lai không gian chuẩn nghỉ dưỡng tại gia. Từ giữa tầng không, gia chủ có thể phóng tầm nhìn bao quát những cảnh quan nhiệt đới hiếm có, các mảng xanh trải dài bất tận cùng hệ thống tiện ích đa sắc màu. Mỗi khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn, Vinhomes Grand Park trở thành bức tranh ấn tượng, để các cư dân The Beverly thư thả thưởng thức.

Định vị đẳng cấp khác biệt của dự án The Beverly còn nằm ở thiết kế hình chữ Z của các toà nhà, cùng số lượng căn giới hạn tại mỗi tầng, tạo nên sự thông thoáng và riêng tư tối đa. Mỗi tòa căn hộ tại The Beverly được lắp đặt 6 tháng máy với trang trí hoa văn và chi tiết sơn vàng đồng. Từng căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn hiện đại với các vật liệu gỗ, đá, vách kính cường lực chất lượng cao cùng hệ thống nội thất đến từ các nhà thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Toạ độ kết nối hàng loạt công sở, trường học

Là trái tim của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly thừa hưởng đặc quyền kết nối nhanh chóng tới các trọng điểm sáng tạo của thành phố Thủ Đức gồm: Trung tâm công nghệ cao Sài Gòn (SHTP), Trung tâm công nghệ giáo dục Đại họcQG TP.HCM, Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, Khu công nghệ sinh thái Tam Đa…

Quanh dự án The Beverly và Đại đô thị Vinhomes Grand Park là hơn 20 trường học danh tiếng như Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Thể dục Thể thao, Đại học An Ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học Luật, Đại học Ngân Hàng, TĐại học Fulbright Việt Nam... Trong tương lai, TP. Thủ Đức còn hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao hàng đầu cả nước. Giữa tâm điểm này, The Beverly chính là nơi lý tưởng để các chuyên gia nước ngoài, giảng viên, sinh viên sinh sống và làm việc, học tập, thúc đẩy giá cho thuê và giá trị bất động sản tại đây.

Tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng ấn tượng

Mảnh ghép đắt giá không thể bỏ qua của The Beverly nằm ở hàng loạt cảnh quan độc đáo theo phong cách nghỉ dưỡng Mỹ. Không chỉ là nơi ở, The Beverly còn là resort “chuẩn Mỹ” dành riêng cho cư dân với chuỗi tiện ích đẳng cấp hàng đầu: hồ bơi Marina Pool, sàn cát nhân tạo Hawaii, vườn suối sương mù Harmony, khu thể thao Aqua Gym, đại lộ danh vọng Starlight... mang đến đặc quyền nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn đỉnh cao suốt 365 ngày mỗi năm.

Không chỉ là nơi ở, The Beverly còn là resort “chuẩn Mỹ” dành riêng cho cư dân.

Cùng với hệ thống cảnh quan nội khu sang trọng, cư dân dự án The Beverly còn nắm trong tay tấm vé hạng nhất để tận hưởng hệ sinh thái tiện ích của Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Từ sảnh căn hộ, cư dân chỉ mất 3 phút kết nối đến Trạm xe điện VinBus, Đại lộ Ánh sáng; 4 phút kết nối đến Hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; 5 phút kết nối đến Tháp văn phòng 45 tầng, Bến du thuyền Manhattan Glory....

Sở hữu tầm nhìn độc quyền, vị trí tâm điểm, tiện ích độc đáo – The Beverly chính là nơi ở lý tưởng hàng đầu Khu Đông Sài Gòn, đem đến cho chủ nhân quyền hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng, làm việc, giải trí vô giá.

Bên cạnh các đặc quyền sống đáng mơ ước, từ 17/11/2022, khách hàng mua nhà tại dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) còn được nhận được ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: quà tặng voucher mua xe ô tô điện VinFast trị giá đến 200 triệu đồng, hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất sau bàn giao, tặng hệ thống loa thông minh tới từng căn hộ. Ngoài ra, khách hàng lựa chọn thanh toán theo tiến độ sẽ được giãn tiến độ thanh toán lên tới 2 tháng/đợt, mỗi đợt chỉ từ 5% giá trị căn hộ.