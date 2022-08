Chắp cánh tương lai cho con với căn hộ tại tâm điểm giáo dục The Beverly Solari

(VTC News) -

Hình thành chuỗi đào tạo khép kín, đồng bộ

TP Thủ Đức đang là khu vực có số lượng đại học nhiều nhất TP.HCM với hơn 20 trường danh tiếng. Trung tâm là khu Đại học Quốc gia TP.HCM với 7 đơn vị thành viên gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế – Luật và Viện Môi trường - Tài nguyên.

Ngoài ra, còn có 26 đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia, với khoảng 55.000 sinh viên đang theo học. Xung quanh còn có ĐH Thể dục - Thể thao, ĐH An ninh ngay liền kề, cùng với Đại học Fulbright, các trường Cao đẳng, trường nghề… tạo nên hệ thống giáo dục đa dạng, hoàn chỉnh.

Trong tương lai, trung tâm tri thức hiện hữu sẽ kết nối chặt chẽ với hệ thống trường học chất lượng cao được các chủ đầu tư quy hoạch trong khu vực đô thị tạo nên chuỗi đào tạo khép kín, đồng bộ. Nổi bật trong số đó là đại đô thị Vinhomes Grand Park với hệ thống trường liên cấp Vinschool với chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn sẽ là nguồn cung nhân lực tinh hoa, góp phần phát triển TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Vinhomes Grand Park kết nối nhanh chóng, dễ dàng tới các hạ tầng giáo dục hiện đại.

Từ đại đô thị này, cư dân chỉ mất 5 phút để tới làng Đại học 2, 10 phút đến ga metro, 10 phút tới khu công nghệ cao, 20 phút tời làng Đại học quốc gia… Đặc biệt, nhờ hệ thống xe điện VinBus đã đi vào vận hành, học sinh, sinh viên, cư dân đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các “thung lũng tri thức” của TP Thủ Đức.

Đón đầu tương lai giáo dục tại The Beverly Solari

Để chuẩn bị điều kiện sống hoàn hảo cho con, rất nhiều phụ huynh đã sớm tìm kiếm ngôi nhà tại TP.Thủ Đức để các công dân nhí được hưởng trọn lợi thế giáo dục khép kín, đa dạng, đảm bảo vững chắc tương lai.

Vị trí vàng cạnh trường học của The Beverly Solari giúp cư dân nhí thảnh thơi tới trường.

Nổi bật nhất trong số đó là dự án The Beverly Solari (đại đô thị Vinhomes Grand Park). Nằm ở “tọa độ vàng” siêu kết nối, dự án sở hữu hệ thống trường Vinschool ngay trước mặt cũng như hệ sinh thái tiện ích được đầu tư quy mô, bài bản. Những năm tháng tuổi thơ trọn vẹn, được ngày ngày thảnh thơi đi bộ tới trường chính là món quà vô giá mà cha mẹ có thể dành tặng con khi chọn The Beverly Solari làm chốn an cư.

Cũng tại đây, một không gian sống tiện nghi, đủ đầy đang chào đón cả gia đình với vô vàn trải nghiệm đắt giá. Ngay dưới chân nhà là thiên đường mua sắm thời thượng, sầm uất với đại lộ mua sắm Rodeo và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall kề cận. Thêm vài phút đi bộ, cư dân có thể vui chơi thỏa thích tại Quảng trường Golden Eagle với các cảnh quan đậm chất bờ Tây nước Mỹ như đồi Beverly, artwork điểm nhấn đại bàng, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, thác nước tầng,…

Quảng trường Golden Eagle mang tới chất sống thượng lưu đặc quyền phong cách Mỹ.

The Beverly Solari cũng là dự án độc đáo khi đem tới ba tầng trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng đậm chất biển khơi, nhiệt đới, ốc đảo riêng tư trải đều ở ba phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset. Chuẩn mực sống thượng lưu còn được nâng tầm với những tiện ích riêng có tại đại đô thị Vinhomes Grand Park như: Công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng…

Đa dạng các tiện ích nội khu và liền kề mang tới cho cư dân The Beverly Solari trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn 365 ngày/năm.

Đồng thời, hệ sinh thái “all in one” của Vingroup với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, xe điện VinBus, tòa tháp văn phòng 45 tầng… sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân chỉ trong 5 phút.