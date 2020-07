Chánh văn phòng tòa án huyện trốn truy nã 26 năm sắp ra hầu tòa

Theo dự kiến, ngày mai (29/7), TAND Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên xét xử vụ án "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" theo khoản 1 Điều 303, Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, Hòa Bình). Huy từng bị truy nã sau khi tham gia 3 vụ trộm cắp dầu thủy lực tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào năm 1992.

Trong thời gian bị truy nã, Huy vẫn điềm nhiên đi học lớp tại chức luật tại địa phương rồi thi đỗ công chức để vào làm việc trong ngành tòa án.

Trước khi bị bắt, bị can Huy đang làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong và còn đi học lớp nghiệp vụ thẩm phán, nhưng chưa được bổ nhiệm.

Trụ sở TAND huyện Cao Phong, nơi Nguyễn Quang Huy từng làm Chánh văn phòng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Huy cùng với các đồng phạm Trương Phú Quyền (SN 1965, nhân viên bảo vệ tại cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình), Đào Văn Tụ (SN 19958), Lương Xuân Học (1955) 3 lần lấy trộm dầu thủy lực với tổng cộng 360 lít, gây thiệt hại cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình số tiền hơn 2,2 triệu đồng.

Dầu thủy lực trên là loại dầu đặc chủng trong việc nâng hạ cánh phải của Tổ máy số 3 và số 4 của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Việc lấy cắp dầu của nhóm Huy ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của nhà máy này.

Ngày 12/10/1993, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử vụ án "Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia" và tuyên án Trương Phú Quyền 4 năm tù giam, Đào Văn Tụ và Lương Xuân Học mỗi người 3 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trong quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và công an phát lệnh truy nã với bị can này. Tuy nhiên, do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt Huy nên người này vẫn đi học tại chức Luật tại địa phương, thi tuyển công chức và công tác trong ngành tòa án.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cơ quan chức năng xác minh lý lịch người thân của Huy và phát hiện người này trốn truy nã.

Đến ngày 28/11/2019, Nguyễn Quang Huy bị bắt theo Quyết định truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.