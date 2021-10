Chàng trai đeo kính bảo hộ vẫn đẹp xuất sắc, hóa ra là ‘chàng thơ Hollywood’

Những ngày gần đây, loạt ảnh chàng trai đeo kính bảo hộ bỗng nổi rần rần trên mạng xã hội, nhận về lượng tương tác khủng. Đường nét gương mặt thanh tú, chân mày rậm và đôi mắt xanh hút hồn của chàng thanh niên này không hề bị lu mờ sau lớp kính.

Bài đăng về chàng trai mang kính bảo hộ nhận về lượng tương tác khủng.

Trong khi nhiều cư dân mạng Việt Nam mải miết “xin info” thì với hội mê phim, đặc biệt là điện ảnh Hollywood thì không quá xa lạ với chàng trai này. Từng đóng chính trong những bộ phim như Call me by your name, The King và Little Women,..., cậu chính là Timothée Chalamet - nam diễn viên được mệnh danh là “chàng thơ của Hollywood”.

Timothée Chalamet - "chàng thơ của Hollywood".

Loạt ảnh đeo kính bảo hộ trên được chụp trong hậu trường phim Wonka do Timothée thủ vai chính. Phim dự tính sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm 2023. Đây là phần tiền truyện về nhân vật Willy Wonka, ông chủ xưởng sản xuất sô-cô-la lập dị từng được Johnny Depp thể hiện trong phim Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la (2005).

Hình ảnh đẹp như tranh gây bão mạng xã hội của Timothée.

Đường nét gương mặt hoàn hảo sau lớp kính bảo hộ.

Thậm chí khi đeo khẩu trang, đôi mắt của Timothée vẫn đủ hút hồn người đối diện.

Bóng lưng gây xao xuyến của nam diễn viên 25 tuổi.

Timothée Chalamet là nam diễn viên mang hai quốc tịch Mỹ - Pháp sở hữu gương mặt “tỷ lệ vàng” và khả năng diễn xuất nội tâm khiến đông đảo khán giả mê mẩn. Có thể nói Timothée Chalamet là một viên ngọc sáng của Hollywood thời hiện đại, tương lai được dự đoán còn có thể nổi tiếng hơn nữa.