Chàng sinh viên Đà Lạt làm trà giảm stress bằng loại cây dại

(VTC News) -

Nguyễn Long Hoàng (23 tuổi, quê Đà Lạt) và 4 thành viên nhóm MEDTECH vừa giành giải Khuyến khích cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2022 với sản phẩm Trà định tâm Assamica. Trà Assamica có thành phần chính là Crotalaria Assamica - cây lục lạc lá ổi dài.

Long Hoàng (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Sáng kiến Khoa học 2022. (Ảnh: Hoài Anh)

6 năm trước, trong một chuyến dã ngoại tại Langbiang, Long Hoàng vô tình biết đến cây lục lạc lá ổi dài từ đồng bào dân tộc thiểu số. Nam sinh được nghe kể về loại nước họ nấu và uống hàng ngày từ cây này. Cây có công dụng chống căng thẳng, mất ngủ được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đây là loại cây rất dễ kiếm vì mọc dại khắp nơi.

Đối diện với nhiều áp lực thi cử và thường xuyên nghe các bạn nói về việc bị mất ngủ, Long Hoàng vừa cảm thấy thú vị, vừa tò mò về loại cây này. Kết thúc chuyến dã ngoại, Long Hoàng xin mẫu cây về tìm hiểu, nghiên cứu sơ bộ về thành phần hoá học của loại cây này.

Sau khi đỗ vào Đại học Bách khoa TP.HCM, Long Hoàng bắt đầu tìm đồng đội cùng nghiên cứu. Nhóm MEDTECH gồm Long Hoàng, Thảo Nguyên, Hoàng Phong, Hiền Xương, Tường Vy và Võ Viết Tiến được thành lập. Quá trình nghiên cứu cho thấy cây có nhiều hoạt tính kháng oxy hóa tự nhiên cao, giúp chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư và nâng cao sức khỏe.

“Từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến sản xuất sản phẩm đại trà là hành trình dài. Chúng em từng phải thử nghiệm hàng trăm lần, kéo theo đó là hàng trăm lần thất vọng, nản lòng. Nhưng chúng em không bỏ cuộc”, Long Hoàng nói.

Các thành viên nhóm MEDTECH giới thiệu sản phẩm Trà định tâm Assamica. (Ảnh: NVCC)

Nhóm bắt đầu từ việc tìm cách tạo bột khô từ cây lục lạc lá ổi dài. Khi có bột khô, nhóm ngồi lại tính toán về tỉ lệ chiết xuất, loại dung môi cần sử dụng hay các thảo dược cần bổ sung.

Sau 3 năm nghiên cứu, MEDTECH tạo ra được sản phẩm ưng ý nhờ sử dụng phương pháp chiết siêu âm có hỗ trợ gia nhiệt làm tăng hiệu suất chiết xuất. Với công nghệ chiết xuất hiện đại, nhóm chọn được tỷ lệ dung môi phù hợp. Quan trọng nhất, dung môi không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, có thể thay thế các loại dung môi để da dạng hoá sản phẩm. Từ đó, “đứa con tinh thần” của MEDTECH - Trà định tâm Assamica ra đời.

Trà định tâm Assamica có quy trình sản xuất hoàn toàn xanh, được quản lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu chi phí, cũng như dễ dàng cải tiến từ quy trình có sẵn. Hiện tại, nhóm của Long Hoàng cũng phát triển quy trình và sản xuất thử sản phẩm trên quy mô công nghiệp.

Nguyên liệu được trồng và thu hoạch hạt theo tiêu chuẩn organic, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Hạt sau khi thu hoạch được sấy và lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm định chất lượng bằng công nghệ AI. Tiếp đến sẽ là công đoạn xay nguyên liệu, chiết xuất, phối trộn theo công thức và đóng gói.

“Suốt quá trình phát triển sản phẩm, nhóm luôn đặt tiêu chí sản xuất xanh lên hàng đầu. Dự án sử dụng dung môi xanh và công nghệ chiết xuất hiện đại nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến với môi trường. Tuy nhiên, quá trình sản xuất vẫn đảm bảo tính hiệu quả, cũng như kinh tế. Ngoài ra, từ phụ phẩm của quá trình sản xuất kết hợp với một loại keo sinh học đặc biệt, nhóm chế tạo thành công một lội bao bì chống thấm nước, cách nhiệt tốt và có thể tái chế lại nhiều lần”, Long Hoàng chia sẻ.

Cây lục lạc lá ổi dài. (Ảnh: NVCC)

Sản phẩm được thực hiện các thử nghiệm độc tính cấp (độ an toàn), tác dụng phụ và hoạt tính an thần trên mô hình in vitro (dòng tế bào) và in vivo (thử nghiệm trên chuột), cho kết quả an toàn cho sức khỏe, giải lo âu tiềm năng cao. Ngoài ra, loại trà này được đánh giá giúp ngăn ngừa lão hóa, ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác. Nhóm MEDTECH đã hoàn tất các thủ tục về đăng ký độc quyền sáng chế.

“Bình thường lục lạc lá ổi dài chỉ là một cây mọc hoang dại. Nhưng nếu biết cách gieo trồng, nó có thể trở thành cây giá trị kinh tế cao. Thêm vào đó, đây cũng là loại thực vật khả năng kết hợp với các loại cây công nghiệp khác, giữ vai trò cải tạo và phục hồi chất lượng đất, tăng độ màu mỡ cho đất.

Nhóm dự định sau khi trồng theo chuẩn organic sẽ chuyển giao quy trình lại cho người địa phương. Từ đó tạo ra việc làm cho người dân và giá trị kinh tế bền vững cho địa phương”, Long Hoàng nói.

Hiện có 4 dòng sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan, trà đóng chai và trà ly tiện dụng. Thời gian sắp tới, nhóm dự định phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đồng thời kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư.

Video: Nhóm MEDTECH giới thiệu về Trà định tâm Assamica