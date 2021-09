Chặng đường 13 năm bứt phá của thương hiệu thời trang Trường An Sports

(VTC News) -

Anh Mai Ngọc Thức – người sáng lập và điều hành Trường An Sport.

Không ngừng phát triển tạo thế mạnh riêng

Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu nhưng thị trường thời trang Việt Nam vẫn còn xa lạ trên bản đồ thời trang thế giới, kể cả trong khu vực. Dù chất lượng sản phẩm được đánh giá cao nhưng chủ yếu là gia công xuất khẩu cho các thương hiệu lớn nên thời trang Việt Nam vẫn chưa được biết tới.

Ngay ở trong nước, doanh nghiệp thời trang nội địa đang yếu thế thế cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Nguyên nhân thường là do mẫu mã chưa đa dạng, quy mô sản xuất nhỏ. Hàng giả, hàng nhái luôn là vấn đề nhức nhối. Phần lớn các chợ, cửa hàng thời trang, thậm chí cả trên những kênh mua sắm thời trang online bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, với mẫu mã đa dạng và quan trọng là giá rẻ hơn rất nhiều so với mặt hàng thời trang chính hiệu.

Cùng đó, thời gian dịch bệnh khiến nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thời trang giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp đóng cửa các chi nhánh bán lẻ khiến doanh nghiệp thời trang nội địa đã khó nay lại càng thêm khó. Vì thế, các doanh nghiệp cần có lối riêng tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thời trang Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Một của cửa hàng kinh doanh của Trường An Sport tại Phố Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Trong đó, Trường An Sport là một đơn vị nổi tiếng với các sản phẩm quần áo thể thao chất lượng và được nhiều người sử dụng tại Hà Nội.

Trải qua một chặng đường dài, từ một số vốn vỏn vẹn 17 triệu đồng ban đầu, anh Mai Ngọc Thức – chủ thương hiệu Trường An Sport đã phát triển công ty thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp với đầy đủ nhà xưởng sản xuất và cửa hàng tại Hà Nội.

Thế mạnh của Trường An Sport là sản phẩm đa dạng, phong phú và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cụ thể, Trường An Sport là xưởng in ấn quần áo thể thao, xưởng sản xuất quần áo và đối tác làm nhà phân phối cho các thương hiệu. Mỗi năm, Trường An Sport ra mắt và đưa ra thị trường hàng ngàn sản phẩm.

Anh Mai Ngọc Thức chia sẻ, hoạt động doanh nghiệp có thành công hay không là phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhân viên. Dù cho công ty có sản phẩm tốt, chính sách tốt nhưng đội ngũ nhân viên thiếu tầm nhìn, yếu chuyên môn và không có tinh thần gắn kết thì cũng rất khó để đột phá phát triển.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chính đội ngũ nhân viên mới là những người đại diện giúp Trường An Sport làm nên sự khác biệt, mang sản phẩm ra thị trường thuận lợi và giúp khách hàng đồng hành bền lâu với thương hiệu.

Thay đổi và thích ứng với những xu hướng mới

Với anh Thức, đối mặt với COVID-19 là thử thách bất ngờ, tuy khó nhưng doanh nghiệp đã có nhiều kế hoạch để đối phó. Hiện anh và những đối tác vẫn tích cực hợp tác, tạo ra những hướng phát triển tốt nhất cho mùa dịch.

Trường An Sport gây ấn tượng mạnh mẽ với người tiêu dùng bởi chất liệu tốt, mẫu mã đa dạng và không ngừng thay đổi phương thức tiếp thị cho khách hàng.

Nhìn về cả chặng đường dài, Trường An Sport sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa như vấn đề bắt kịp các xu hướng kinh doanh mới. Thời gian gần đây, người tiêu dùng đã chuyển sang kênh mua sắm online nhiều hơn. Các nền tảng như website, mạng xã hội và thương mại điện tử đã nở rộ một cách mạnh mẽ, dần lấy được lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm trên mạng. Do đó, doanh nghiệp của anh Mai Ngọc Thức đã và đang tập trung nhiều hơn cho quảng bá sản phẩm thời trang trên nền tảng trực tuyến.

Theo anh, hiện nay, xu hướng may mặc là thay vì lựa chọn sản phẩm giá rẻ, người tiêu dùng Việt Nam đã chuyển sang lựa chọn các sản phẩm chất lượng hơn trong tầm giá. Và thời trang thể thao cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Trang phục thể thao luôn đề cao chất lượng bởi dành riêng cho hoạt động tập luyện nên có những yêu cầu khác biệt.

Nói về mục tiêu mà Trường An Sport đặt ra trong thời gian sắp tới, anh Thức cho biết sẽ là tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác chiến lược, áp dụng mạnh mẽ quy trình sản xuất hiện đại để đưa thương hiệu lên một tầm cao mới.